KWP: Udaremnili przedostanie się na rynek 4 kg amfetaminy, 2 kg marihuany oraz 2.000 tabletek ekstazy Data publikacji 17.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci zwalczający na co dzień przestępczość narkotykową z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Dzięki skutecznej pracy funkcjonariusze udaremnili przedostanie się na rynek 4.000 działek amfetaminy, 2.000 działek marihuany oraz 2.000 tabletek ekstazy. Cała trójka została tymczasowo aresztowana. Podejrzanym grożą kary nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie rozpracowując środowisko zajmujące się przestępczością narkotykową na Warmii i Mazurach ustalili, że na terenie powiatu działdowskiego działa grupa, która zajmuje się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. Funkcjonariusze zbierali i na bieżąco weryfikowali informacje, które pozwoliłyby na rozpracowanie tej nielegalnej działalności. Policjanci bardzo skrupulatnie przygotowywali się do realizacji. Podzielili ją na etapy.

Najpierw postanowili zatrzymać 33-letniego kuriera. 16 grudnia ubr. kryminalni zatrzymali jadącego do Lidzbarka Welskiego mężczyznę. Marcin Ch. był kompletnie zaskoczony i zdezorientowany tym, co się właśnie wydarzyło. Z kolei policjanci byli pewni tego, co znajdą w pojeździe 33-latka. Pomimo tego, że mężczyzna, jak mu się wydawało bardzo dobrze ukrył nielegalny towar, funkcjonariusze znaleźli to czego szukali. W kole zapasowym ujawnili 2 kg amfetaminy, 1 kg marihuany oraz 1000 tabletek ekstazy.

Kolejny etap zaplanowanej w każdym szczególe realizacji to zatrzymanie kolejnego kuriera oraz głównego organizatora handlu narkotykami. To nastąpiło 12 stycznia br. Wówczas w mieszkaniu 46-letniego Dariusza T. pojawił się 24-letni kurier – Robert K. Chwilę później do drzwi zapukali także policjanci. Mężczyźni zaskoczeni „wizytą” kryminalnych nie zamierzali wpuścić ich do środka, tym bardziej, że w mieszkaniu były znaczne ilości środków odurzających. Jednak i z tą przeszkodą funkcjonariusze poradzili sobie bez większego problemu. Mężczyźni zostali zatrzymani. W jednym z pomieszczeń oraz w przewodzie wentylacyjnym policjanci zabezpieczyli 2 kg amfetaminy, 1 kg marihuany oraz 1000 tabletek ekstazy.

Po przesłuchaniach w Prokuraturze Rejonowej w Nidzicy „wspólnicy” usłyszeli zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Decyzją sądu całą trójka została tymczasowo aresztowana.

Mężczyznom grożą kary nawet do 12 lat pobawienia wolności.

