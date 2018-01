Podawał się za policjanta i groził bronią ochroniarzowi Data publikacji 17.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzięki pracy kryminalnych odpowiedzialności nie uniknie zatrzymany przez nich 24-latek. Mężczyzna grożąc pistoletem pracownikowi ochrony żądał aby przestawił auto, które miało być zaparkowane na jego miejscu parkingowym. Ponadto sprawca powiedział pokrzywdzonemu, że jest policjantem. Za popełnione przestępstwa gdańszczanin usłyszał zarzuty. Policjanci i prokurator wnioskują o aresztowanie mężczyzny.

W miniony poniedziałek kryminalni z komisariatu III zatrzymali 24-letniego gdańszczanina. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawca pod koniec grudnia 2017 roku zaatakował pracownika ochrony, groził mu pistoletem i próbował go zmusić do przestawienia samochodu, który miał być zaparkowany na jego miejscu postojowym. Ponadto sprawca powiedział mężczyźnie, że jest policjantem. Pracujący nad sprawą kryminalni szybko ustalili tożsamość sprawcy, którego zatrzymali w hali garażowej gdy parkował swój samochód.

Podczas przeszukania auta policjanci znaleźli w nim plastikowy pistolet, którym najprawdopodobniej 24-latek groził ochroniarzowi.

Gdańszczanin trafili do policyjnego aresztu. Na podstawie zebranych przez policjantów dowodów sprawca usłyszał zarzuty. Za to przestępstwo grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Dzisiaj policjanci doprowadzili 24-latka do sądu. Funkcjonariusze i prokurator wnioskują o aresztowanie mężczyzny.

(KWP w Gdańsku / ig)