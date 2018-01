Zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci 15-latka Data publikacji 17.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W związku ze śmiercią 15-latka, Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie zatrzymali do sprawy dwóch 18-latków. Po wielu czynnościach wykonanych przez śledczych możliwe było przedstawienie im zarzutów związanych z nieumyślnym spowodowaniem śmierci oraz rozpijaniem małoletniego.

W poniedziałek /15 stycznia/ po godzinie 13.00 gorzowska Policja została powiadomiona o tym, że przy drodze w Ciecierzycach /powiat gorzowski/ został odnaleziony młody mężczyzna, który nie dawał oznak życia. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Na miejscu policjanci wielu pionów bardzo intensywnie pracowali, by skutecznie odtworzyć to co działo się bezpośrednio przed śmiercią 15-latka. Kluczowa była odpowiedź na pytanie czy do zgonu młodego chłopaka nie przyczyniły się osoby trzecie. W związku z tym szereg czynności procesowych i operacyjnych, aby dotrzeć do wymiernych ustaleń w tej sprawie i wyjaśnić okoliczności śmierci 15-latka. Jego ciało decyzją prokuratora zostało zabezpieczone do sekcji. Do późnych godzin nocnych policjanci pracowali, by jak najwięcej dowiedzieć się o tym zdarzeniu. Oględziny, rozpytania, przesłuchania, procesowe zabezpieczanie istotnych śladów ale także intensywna praca operacyjna, to tylko niektóre czynności wykonane przez śledczych. Dzięki nim możliwe było skrupulatne zbieranie materiału dowodowego. Ten pozwolił już wcześniej na zatrzymanie do wyjaśnienia dwóch 18-latków. Po czynnościach procesowych, które wykonano z zatrzymanymi, przedstawiono im zarzuty związane z nieumyślnym spowodowaniem śmierci człowieka oraz rozpijaniem małoletniego. Wobec obu zatrzymanych zastosowano policyjny dozór.

Art. 155 Kodeksu Karnego

Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 208 Kodeksu Karnego

Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat .

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

sierż. szt. Maciej Kimet