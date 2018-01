Dzielnicowi i siatkarze wyciągają dzieci z …sieci Data publikacji 18.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Siatkarze z PGE Skra Bełchatów zawitali dziś do Pabianic, by poprowadzić niecodzienne zajęcia z szóstoklasistami miejscowej ,,17". Wśród sportowców był zawodnik pierwszego składu, Aleksandar Nedeljković. Do szkoły zaprosili ich dzielnicowi w ramach akcji, ,,Stop cyberzagrożeniom - wyciągamy dzieci z sieci”. Policjanci i sportowcy zachęcają do aktywnego spędzania czasu wolnego, by wyciągnąć dzieciaki sprzed ekranów komputerów i wirtualnego świata.

„Stop cyberzagrożeniom - wyciągamy dzieci z sieci”, pod takim hasłem pabianiccy dzielnicowi organizują dla dzieci spotkania ze słynnymi sportowcami i zachęcają młodzież do bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i szukania sposobów spędzania czasu wolnego nie tylko przed ekranem komputera. Do tej pory uczniowie zaprzyjaźnionej podstawówki miały okazję uczestniczyć w zajęciach na polu golfowym, kortach tenisowych, z zapaśnikami Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów. Tym razem dzielnicowi zaprosili do Pabianic siatkarzy PGE Skra Bełchatów. Wśród sportowców był zawodnik pierwszego składu, serb Aleksandar Nedeljković oraz Bartek Moszczyński, Aleksander Antosiewicz i Dawid Filipiak. Siatkarze dla szóstoklasistów pabianickiej „17” poprowadzili niecodzienne zajęcia sportowe. Najpierw była rozgrzewka, później trening pod okiem mistrzów. Na sali gimnastycznej panował siatkówkowy zawrót głowy. Wraz z uczniami trenowały dzielnicowe. Lekcja wychowania fizycznego zakończyła się rozegranym setem z zawodnikami. Były również pamiątkowe autografy na piłkach, koszulkach, wspólne zdjęcia i wywiady do lokalnej telewizji. Uśmiech i zadowolenie nie schodził dzieciom z twarzy. Zaskoczeniem dla sportowców był 10-letni Oskar, który nie uczestnicząc w spotkaniu, osobiście przyszedł po autograf mistrzów. Jak twierdził, pierwsze kroki rozpoczął już w siatkówce i zamierza dorównać najlepszym w tej dyscyplinie sportu. Siatkarze przygotowali także niespodziankę. Dzieci otrzymały bilety do Atlas Areny. 31 stycznia 2018 roku PGE Skra Bełchatów rozegra rewanżowy mecz z wicemistrzem Rosji Dynamo Moskwa. Wczoraj, na wyjazdowym meczu Ligii Mistrzów w Moskwie bełchatowska drużyna pokonała rywali 3:2. Już dziś trzymamy kciuki za kolejne zwycięstwo polskich siatkarzy.

(KWP w Łodzi / kp)