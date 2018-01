Olsztyn: Podejrzany o oszustwo „na wnuczka” w Olsztynie zatrzymany w Krakowie Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Olsztyńscy policjanci zatrzymali w Krakowie 20-letniego mężczyznę, który podejrzany jest o to, że w ubiegłym tygodniu oszukał 91-letnią mieszkankę działając tzw. metodą „na wnuczka”. Seniorka przekazała mężczyźnie 38 tys złotych, będąc przekonaną, że w ten sposób pomaga swojemu siostrzeńcowi. Mieszkaniec Małopolski usłyszał zarzut w tej sprawie. Sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy.

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie pracowali nad sprawą oszustwa tzw. metodą „na wnuczka”, do którego doszło w zeszłym tygodniu na terenie Olsztyna. Oszust dzwoniąc do 91-letniej mieszkanki miasta, podał się za członka jej rodziny i poinformował o konieczności przekazania przez nią pieniędzy - poręczenia za siostrzeńca, który rzekomo miał być sprawcą wypadku drogowego. Pieniądze miały zapewnić mu zwolnienie od odpowiedzialności za to zdarzenie. Oczywiście cała historia była kłamstwem, stworzonym przez bezwzględnych oszustów, chcących wykorzystać dobre serce seniorki.

Olsztyńscy policjanci we współpracy z kolegami z krakowskiej komendy ustalili i zatrzymali w Krakowie 40-letniego mężczyznę podejrzanego o popełnienie tego oszustwa. Został on przewieziony do policyjnego aresztu w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie. Mężczyzna podczas okazania został rozpoznany przez pokrzywdzoną 91-latkę, która w wyniku jego przestępczej działalności miała stracić 38 tys. zł.

Zatrzymany mężczyzna

Zatrzymany mężczyzna

Podejrzany wczoraj (18.01.2018) w Prokuraturze Rejonowej Olsztyn - Północ usłyszał zarzut dotyczący oszustwa. Śledczy wnioskowali także o tymczasowy areszt wobec 20-latka. Dziś o godz. 9:00 odbyło się w sądzie posiedzenie, podczas którego sąd przychylił się do wniosku i aresztował mężczyznę na 3 miesiące.

(IK/TM)