Zarzuty dla dwóch osób w związku z tragedią w inowrocławskiej kamienicy

Nieumyślne spowodowanie śmierci jednego z lokatorów i narażenie kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu takie zarzuty usłyszał 54-letni mężczyzna i 69-letnia kobieta. Mieszkająca po sąsiedzku para zatkała przewód kominowy co spowodowało cofnięcie się dymu, a wraz z tym wydzielenie się tlenku węgla. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że to najprawdopodobniej było przyczyną tragedii.

Przypomnijmy: w miniony wtorek (16.01.18) policjanci z Inowrocławia zostali zaalarmowani przez kobietę o problemie w nawiązaniu kontaktu ze swoją rodziną zamieszkującą w jednej z kamienic w Inowrocławiu. Gdy mundurowi weszli do mieszkania znaleźli tam martwego 22-latka i 20-letnią kobietę, która wymagała pilnej pomocy medycznej.

Inowrocławscy policjanci zebrali dowody na to, że do tragedii przyczynili się lokatorzy sąsiedniego mieszkania. Zatkali oni przewód kominowy, uszczelniając go odzieżą, co skutkowało cofnięciem się dymu oraz spalin do jednego z mieszkań. Jak ustalili biegli, poprzez takie działanie wydzielił się zabójczy tlenek węgla, co skutkowało śmiercią mężczyzny i koniecznością pilnej hospitalizacji kobiety.

Zebrany materiał dowodowy wczoraj (17.01.18) ocenił oskarżyciel. Do sprawy zatrzymani zostali mieszkający po sąsiedzku 69-latka i 54-latek. Oboje usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci jednego z lokatorów i narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją prokuratora kobieta została objęta policyjnym dozorem, natomiast mężczyznę policjanci doprowadzili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. 54-latek trafił tymczasowo za kraty na 2 miesiące.

Kodeks karny podaje, że kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności do 5 lat. Natomiast kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

(KWP w Bydgoszczy / kp)