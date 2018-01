Kilkadziesiąt zarzutów i akt oskarżenia za liczne przestępstwa Data publikacji 19.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Kryminalni z krośnieńskiej komendy zakończyli sprawę 23-latka, który w pierwszej płowe ubiegłego roku dopuścił się 29 czynów. Zarzuca się mu między innymi kradzież karty bankomatowej, za pomocą której, przy współpracy z innymi osobami, dokonał płatności za zakupy na blisko 35 tys. złotych, liczne włamania i kradzieże do domów, garaży i pojazdów, a także kradzież samochodu i posiadanie narkotyków. Łączna wartość strat, na które naraził pokrzywdzonych to przeszło 65 tys. złotych. Poza nim, zarzuty usłyszało jeszcze pięciu innych dorosłych mężczyzn i nieletnia. Materiały postępowania w sprawie mężczyzn wraz z aktem oskarżenia przekazane zostały do sądu, natomiast nieletnią zajął się Sąd Rodzinny.

Sprawa prowadzona przez kryminalnych z krośnieńskiej komendy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim znalazła finał w sądzie. Praca śledczych i zgromadzony materiał w sprawach dał podstawy do sporządzenia aktu oskarżenia przeciwko sześciu mężczyznom w wieku 17,21,23 i 49 lat, którym zarzuca się łącznie 35 zarzutów. Ponadto 8 zarzutów kradzieży z włamaniem i jeden zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem usłyszała nieletnia, biorąca udział w przestępstwie. Decyzję w jej sprawie podjął Sąd Rodzinny. Najwięcej czynów, bo aż 29 zarzuca się 23-latkowi, który w pierwszej połowie ubiegłego roku sam, bądź wspólnie z innymi ustalonymi osobami dokonał licznych przestępstw na terenie miasta i gminy Krosno Odrzańskie, a także na terenie powiatu zielonogórskiego. Do zatrzymania mężczyzny doszło w maju, po tym jak 23-latek działając wspólnie z 21-latkiem włamał się do Opla Vectry, z którego zabrał między innymi portfel z dokumentami, telefon komórkowy, zestaw narzędzi, radio, zestaw wędkarski i inne przedmioty o łącznej wartości przeszło 2 tys. złotych. Do zatrzymania doszło dzięki współpracy krośnieńskich policjantów z jednym z pokrzywdzonych. Zarzuty jakie wówczas usłyszał poza kradzieżą z włamaniem do Opla dotyczyły również kradzież pojazdu VW Golf wartości 5 tys. złotych oraz posiadanie środków odurzających. Pojazd oraz skradzione rzeczy powróciły do właścicieli. Wówczas Prokurator po zapoznaniu się z materiałami postępowania, a także mając na względzie, iż podejrzany dopuścił się zarzucanych czynów w warunkach recydywy, wystąpił z wnioskiem o areszt, do którego przychylił się sąd. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule:

Ponadto zarzuca się mu, iż w kwietniu i maju, wspólnie z 21-latkiem dokonał na terenie Krosna Odrzańskiego kradzieży z włamaniem do garażu, z którego zabrał piłę spalinową oraz inne rzeczy o łącznej wartości przeszło 500 zł, usiłował włamać się do domu jednorodzinnego znajdującego się na terenie powiatu zielonogórskiego, a także włamał się do innego domu na tym samym terenie z którego ukradł różnego rodzaju narzędzia, nawigacje, telefon komórkowy, dokumenty, odzież sportową na łączną kwotę blisko 3,5 tys. złotych. Znaczna część została odzyskana i powróciła do właściciela. Z kolei działając sam na terenie miasta i gminy Krosno Odrzańskie z niezamkniętego pojazdu ukradł saszetkę wraz z dokumentami oraz kartą bankomatową za pomocą której kilkakrotnie wypłacił z konta pokrzywdzonego blisko 2200 złotych, a także dokonał krótkotrwałego użycia pojazdu Opel Astra. Włamał się on także do czterech garaży, w tym także do domu, kurnika oraz na teren budowy dwóch domów skąd zabrał między innymi pojazd marki Peugeot, różnego rodzaju elektronarzędzia i akcesoria, sprzęt wędkarski telewizor, kable, przewody, rower, olej napędowy, powodując straty na przeszło 16 tys. złotych. Łączna kwota strat na którą naraził pokrzywdzonych to ponad 65 tys. złotych.

Odpowiedzialność poniosą także osoby, które działały wspólnie z 23-latkiem. Poza sprawami opisanymi wyżej, 21-latek oskarżony jest również o usiłowanie zapłacenia za towar, uprzednio przywłaszczonymi kartami płatniczymi, natomiast 17-latek, inny 23-latek oraz 49-latek za ukrywanie przedmiotów pochodzących z przestępstwa usłyszeli zarzut paserstwa .Dalsze decyzje w ich sprawie podejmie Sąd.

