Bartoszyce, Ostróda: Policjanci pomogli bezdomnemu śpiącemu w ziemiance i osobom, które osłabły na drodze Data publikacji 22.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z Górowa Iławeckiego patrolujący ulice miasta pomogli mężczyźnie narażonemu na wychłodzenie organizmu – spał w ziemiance, gdy na zewnątrz panował mróz. Funkcjonariusze z Ostródy dwukrotnie interweniowali wobec osób, których stan w połączeniu z temperaturą powietrza sprawił, że groziło im realne ryzyko wychłodzenia. Policjanci w toku służby bacznie zwracają uwagę na miejsca, gdzie mogą przebywać osoby, dla których mróz może być śmiertelnym zagrożeniem.

Zima, to wyjątkowo trudny okres dla osób bezdomnych, bezradnych i samotnych. Policjanci podejmują działania, aby pomóc tym, których życie i zdrowie może być zagrożone z tego powodu. Tylko w ostatnich dni funkcjonariusze pomogli kilku osobom narażonym na wychłodzenie organizmu.

Bartoszyce: Z ziemianki do noclegowni

W piątek (19.01.2018) w nocy policjanci z Komisariatu Policji w Górowie Iławeckim patrolując nocą ulice miasta sprawdzali m.in. teren ogródków działkowych. Na jednej z działek zastali śpiącego w ziemiance mężczyznę, który z względu na niską temperaturę był zagrożony wychłodzeniem. Policjanci zawieźli bezdomnego do noclegowni w Bartoszycach, gdzie będzie mógł spędzić zimę.

Ostróda: Pomogli osobom narażonym na wychłodzenie

W sobotę (20.01.2018) około godz. 14:00 ostródzcy policjanci otrzymali zgłoszenie o leżącej na chodniku osobie. Jak okazało się, mężczyzna przewrócił się i nie ma sił iść dalej. Funkcjonariusze pomogli mu wstać i zawieźli go do domu przekazując pod opiekę znajomej. Kilka godzin później oficer dyżurny ostródzkiej komendy odebrał telefon z informacją, że na jednej z ulic w Ostródzie leży mężczyzna. Na miejscu nie znaleźli opisanej osoby. Ich uwagę zwrócił jednak stojący obok pustostan. Postanowili sprawdzić, czy ktoś jest w środku. Ich przeczucia okazały się słuszne. Zastali tam koczującego bezdomnego. Policjanci porozmawiali z nim i wytłumaczyli w jaki sposób mogą mu pomóc. Mężczyzna został przewieziony do schroniska dla bezdomnych.

W niedzielę o godz. 2:00 policjanci interweniowali wobec leżącego na chodniku mężczyzny. Znajdował się on pod wpływem alkoholu. W rozmowie z policjantami powiedział, że w domu czeka na niego żona, a on nie ma siły by dalej iść. Funkcjonariusze zawieźli go wiec do mieszkania i przekazali pod opiekę kobiety, która zobowiązała się nim zająć.

Pamiętaj!

Policjanci niezmiennie apelują o przekazywanie informacji dotyczących osób potrzebujących pomocy. Temperatura powietrza wciąż utrzymuje się na poziomie kilku stopni poniżej zera. To trudny czas dla osób bezdomnych, starszych, samotnych, schorowanych oraz tych znajdujących się pod wpływem alkoholu.

Są one szczególnie narażone na wychłodzenie organizmu. Dlatego apelujemy by na bieżąco przekazywać sygnały o dostrzeżonych zagrożeniach i informować służby porządkowe o osobach leżących na mrozie, przebywających w okolicach dworców, siedzących dłuższy czas na ławkach w parkach, czy też zamieszkujących pustostany, kanały ciepłownicze itp. Prosimy o zainteresowanie się losem sąsiadów bądź innych znanych osób, które są niepełnosprawne, samotne bądź w podeszłym wieku i wymagają pomocy. O ich sytuacji warto poinformować najbliższy ośrodek pomocy społecznej bądź policję, a jeśli mamy takie możliwości, osobiście możemy pomóc im w codziennych czynnościach, przynosząc im np. zakupy, lekarstwa. Nie przechodźmy również obojętnie obok osób nietrzeźwych, a szczególnie tych znajdujących się pod znacznym wpływem alkoholu.

Pamiętajmy, że dzięki szybkiemu sygnałowi przekazanemu właściwym służbom można zapobiec tragedii i uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.

(ŁG/AB/TM)