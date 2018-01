Czujne oko policjantów po służbie Data publikacji 23.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Nie znamy dnia, ani godziny, kiedy znajdziemy się w sytuacji, gdy ktoś będzie potrzebował naszej pomocy, a my nie zastanawiając się ani chwili zrobimy to co do nas należy. W takiej sytuacji znalazł się Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Edward Szydłowski, który podczas postoju w podróży służbowej interweniował i podjął czynności ratujące życie mężczyzny, który zasłabł i przestał oddychać. Z kolei dwóch tyskich stróżów prawa dowiodło, że z tych przydatnych umiejętności potrafi korzystać. Jeszcze przed rozpoczęciem służby, idąc do pracy, rozpoznali poszukiwanego mężczyznę.

mł. insp. Edward Szydłowski

Do zdarzenia doszło wczoraj przed godziną 19.00 w miejscowości Strzegowo w powiecie mławskim. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, będąc w podróży służbowej zatrzymał się na kawę w jednym z lokali gastronomicznych. W pewnym momencie zauważył, jak jednej z gości zajazdu siedzący kilka stolików dalej zasłabł i przestał oddychać. Komendant nie zastanawiając się ani chwili ruszył z pomocą. Do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego przy asekuracji swojego kierowcy udzielał mężczyźnie pierwszej pomocy.

Dzięki czynnościom ratunkowym podjętym przez mł. insp. Edwarda Szydłowskiego 58-letni mężczyzna odzyskał przytomność i trafił pod opiekę lekarzy.

***

Policjanci wydziału kryminalnego tyskiej komendy rozpoczęli pracę już w drodze do komendy. Przed służbą zauważyli mężczyznę podobnego do poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości. Postanowili sprawdzić swoje podejrzenia i podeszli do niego. Kiedy ten zorientował się, że może mieć do czynienia z policjantami, zaczął uciekać. Szybko trafił jednak w ręce stróżów prawa. Przypuszczenia mundurowych potwierdziły się. 18-latek poszukiwany był przez tyską prokuraturę rejonową.

Nastolatek podejrzany jest o branie udziału w zbiegowisku oraz czynną napaść na policjantów. Do zdarzeń tych doszło na początku października 2016 roku, przed meczem pomiędzy drużynami GKS Tychy i GKS Katowice. 18-latek stanął przed prokuratorem, który zastosował wobec niego policyjny dozór oraz zakaz stadionowy. Ta sytuacja dowodzi, że policjanci są czujni przez cały czas, nie tylko w godzinach pełnienia służby. Znakomite rozpoznanie co do osób, które mają konflikt z prawem, to często klucz do ich efektywnej pracy.

(KWP w Olsztynie, KWP w Katowicach / kp, ig)