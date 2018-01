Dzielny 9-latek uratował mamę Data publikacji 24.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzielny 9-latek z Hajnówki zadzwonił na numer alarmowy i wezwał pomoc dla mamy, która straciła przytomność. Już po chwili na miejscu zjawili się policjanci, którzy udzielili kobiecie pierwszej pomocy. Dzięki opanowaniu i właściwej reakcji 9-latka oraz skutecznej pomocy policjantów 29-latka została bezpiecznie przekazana załodze karetki pogotowia.

Dyżurny Policji w Hajnówce, w miniony czwartek, został powiadomiony o 29-letniej kobiecie, która straciła przytomność w swoim mieszkaniu. Z informacji wynikało, że na numer alarmowy zadzwonił jej 9-letni syn, prosząc o pomoc dla nieprzytomnej mamy. Pod wskazany przez dziecko adres natychmiast zostali skierowani policjanci, którzy w mieszkaniu zastali kobietę oraz dwóch jej synów. Okazało się, że już przed przybyciem patrolu 29-latka odzyskała świadomość, lecz nie wiedziała co się wydarzyło. W trakcie rozmowy z policjantami, kobieta jednak ponownie straciła przytomność. Mundurowi bezzwłocznie udzielili jej pierwszej pomocy i kontrolowali funkcje życiowe do czasu przybycia załogo karetki pogotowia. Dzięki opanowaniu i właściwej reakcji 9-latka oraz skutecznej pomocy policjantów kobieta bezpiecznie trafiła do szpitala. Dzielnym chłopcem i jego 3-letnim bratem zaopiekował się ojciec, który powiadomiony o zaistniałej sytuacji, przyjechał do domu.

(KWP w Białymstoku / mw)