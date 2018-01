Lublin: Zatrzymani oszuści, podawali się za policjantów Data publikacji 24.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Za usiłowanie oszustwa odpowiedzą dwaj mieszkańcy Lublina, w wieku 17 i 18 lat. Mężczyźni podając się za policjantów żądali od mieszkanki Lublina pieniędzy na rzekomą kaucję dla jej wnuka. Sprawcy zostali zatrzymani przez lubelskich kryminalnych zwalczających przestępstwa przeciwko mieniu. Do jego ujęcia przyczynił się pracownik banku, w którym pieniądze wypłacała pokrzywdzona. Na szczęście w odpowiednim momencie do sprawy włączyli się policjanci, zapobiegając przekazaniu pieniędzy. Oszustom grozi areszt. Za oszustwo przewidziana jest kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Lublinie. Policja otrzymała zgłoszenie o próbie wyłudzenia pieniędzy metodą na policjanta. Było to możliwe dzięki czujności, którą zachował jeden z pracowników banku, z którego 65-letnia lublinianka chciała wypłacić pieniądze. Bankowiec nabrał podejrzeń, że kobieta może paść ofiarą oszustów. Wówczas do działań wkroczyli policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu.

Z relacji zgłaszającej wynikało, że zadzwonił do niej mężczyzna podający się za policjanta, który poinformował o spowodowaniu przez jej wnuka wypadku komunikacyjnego. Dodał, aby uniknąć konsekwencji należy wpłacić ok. 30 tys. złotych na kaucję za wnuka. Następnie zaniepokojona babcia poszła do banku celem wypłaty pieniędzy. Chciała wypłacić ok. 7 tys. zł.

Na szczęście rozsądek pracownika banku doprowadził do szybkiego powiadomienia Policji. Uchroniło to lubliniankę od utraty pieniędzy. Rzekomi policjanci bardzo szybko wpadli w ręce prawdziwych policjantów. Wpadli w momencie odbierania pakunku z umówionego miejsca. Nie było tam jednak pieniędzy, a jedynie papier. Na miejscu byli za to lubelscy kryminalni, którzy dokonali zatrzymania sprawców tuż po odbiorze przez nich pakunku.

Fałszywymi policjantami okazali się dwaj młodzi mieszkańcy Lublina, w wieku 17 i 18 lat. Nie byli oni wcześniej notowani. Jak ustalili funkcjonariusze, jeden ze sprawców podejrzewany jest o popełnienie innych oszustw.

Policja będzie wnioskowała o areszt dla oszustów. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego oszustwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8.

Na uwagę zasługuje postawa pracownika banku, który zainteresował się sytuacją 65-latki. Policja w tym zakresie prowadzi liczne szkolenia i spotkania z bankowcami. Mundurowi uwrażliwiają ich na możliwość wystąpienia takich zagrożeń oraz podejmowania skutecznych działań w celu uniknięcia oszustw na szkodę mieszkańców naszego miasta.

To nie pierwszy raz, kiedy z mieszkańcami naszego miasta kontaktują się oszuści, podający się za członków rodziny czy też policjantów. Należy zachować czujność, gdyż wiele osób jest skłonnych wykorzystać naszą naiwność. W takich przypadkach należy zachować spokój i przede wszystkim trzeba poinformować inne osoby oraz organy ścigania o wszelkich podejrzeniach popełnienia przestępstwa na naszą szkodę. Zanim zdecydujemy się na jakiekolwiek decyzje należy ustalić czy osoba, która wymaga naszej pomocy faktycznie znajduje się w kryzysowej sytuacji. Pamiętajmy, że funkcjonariusze Policji nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktujmy się z jednostką Policji, dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub też 112.

M.K.