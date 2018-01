Szybkie zatrzymanie podejrzanego o usiłowanie zabójstwa Data publikacji 24.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj We wtorek /23 stycznia/ Sąd Rejonowy w Zielonej Górze na wniosek Prokuratury Rejonowej aresztował na 3 miesiące 38-latka, który w ubiegłą sobotę w jednej z miejscowości powiatu zielonogórskiego zaatakował nożem i usiłował pozbawić życia mieszkańca tej miejscowości. Zielonogórscy policjanci odnaleźli i zatrzymali sprawcę 30 minut po przyjeździe patrolu na miejsce.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze wieczorem w sobotę (20.01)odebrał telefon od zdenerwowanej pracownicy sklepu w podzielonogórskiej miejscowości, która powiadomiła, że jeden z klientów został zaatakowany nożem przez agresywnego mężczyznę. Patrol Policji, który przyjechał na miejsce zastał 48-letniego mieszkańca, który powiedział, że został zaatakowany przez nieznanego mu mężczyznę, który mieszka od pewnego czasu w tej miejscowości. Napastnik był agresywny, wymachiwał nożem i wykrzykiwał groźby pod adresem zaatakowanego. Napadnięty uchylał się przed ciosami, jednak jeden cios był skuteczny i silny - na szczęście ostrze noża zatrzymało się na telefonie komórkowym w kieszeni pokrzywdzonego.

Policjanci na miejscu ustalili charakterystyczny rysopis podejrzanego i miejsce gdzie prawdopodobnie mieszka. Natychmiast pojechali pod wskazany adres i faktycznie zatrzymali mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi. Zatrzymany został osadzony w policyjnym areszcie. Policjanci przesłuchali pokrzywdzonego i świadków. Ustalili, że napastnik wcześniej zachowywał się wulgarnie i agresywnie wobec pracownic sklepu. Mężczyzna, którego zaatakował stanął w obronie tych kobiet i zwrócił mu grzecznie uwagę, że nie może się tak zachowywać i powinien przeprosić. 38-latek przeprosił sprzedawczynie, a potem po wyjściu ze sklepu zaatakował 48-latka wykrzykując pod jego adresem groźby.

Zatrzymany 38-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa gdyż Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze ocenił, że zachowanie sprawcy wypełnia znamiona tego czynu. Mężczyzna nie przyznał się do winy i stwierdził, że to wszystko nie jest prawdą. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na wystąpienie wczoraj z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie sprawcy. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze przychylił się do wniosku i aresztował 38-latka na 3 miesiące.

Podejrzany 38-latek był wcześniej wielokrotnie notowany przez Policję, ma na swoim koncie poważne przestępstwa rozboju, kradzieży, paserstwa i inne. Za przestępstwo usiłowania zabójstwa według kodeksu karnego grozi mu kara pozbawienia wolności od 8 do 25 lat albo kara dożywotniego więzienia.

źródło: podinsp. Małgorzata Barska

KMP w Zielonej Górze