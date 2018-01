Zatrzymany członek brytyjskiej zorganizowanej grupy przestępczej Data publikacji 25.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Do Komisariatu Policji w Strumieniu zgłosił się mężczyzna, który miał złożyć zeznania. 33-latek wszedł do jednostki, ale jej już nie opuścił. Mieszkaniec Strumienia był bowiem poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Został tymczasowo aresztowany.

Do Komisariatu Policji w Strumieniu zgłosił się na przesłuchanie 33-letni mieszkaniec gminy Strumień. Zanim jednak poszedł do kryminalnych, dyżurny sprawdził jego dane w policyjnych systemach informatycznych. Okazało się, że 33-latek był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA). Nakaz został wydany pod koniec ubiegłego roku przez sąd w Wielkiej Brytanii i dotyczył udziału 33-latka w zorganizowanej grupie przestępczej. W latach 2011-2016, wspólnie z innymi osobami, przemycał na Wyspy Brytyjskie papierosy i tytoń w... pralkach. Straty, jakie w związku z tym poniósł skarb tamtejszego państwa oszacowano na ponad milion funtów, czyli blisko 6 milionów złotych. Angielscy śledczy przedstawili mężczyźnie zarzuty, do popełnienia których się przyznał. 33-latek wiedział o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu, a mimo to nie zgłaszał się na rozprawy w brytyjskim sądzie. Wczoraj Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej postanowił go tymczasowo aresztować na miesiąc. 33-latek zostanie deportowany do Wielkiej Brytanii. Zgodnie z prawem brytyjskim grozi mu do 7 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Katowicach / kp)