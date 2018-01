Zatrzymani sprawcy kradzieży trakcji kolejowej Data publikacji 26.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wieruszowscy policjanci wspólnie z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei zatrzymali dwóch mężczyzn na gorącym uczynku kradzieży trakcji kolejowej. 27- i 55-latek usłyszeli już zarzuty w tej sprawie. Za okradanie i dewastację infrastruktury kolejowej grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Od kilku miesięcy łódzcy i wieruszowscy policjanci prowadzili działania ukierunkowane na przeciwdziałanie kradzieżom i uszkodzeniom infrastruktury kolejowej na terenie województwa łódzkiego. Dzięki bardzo dobrej znajomości środowiska przestępczego oraz topografii terenu 25 stycznia 2018 roku około północy na szlaku kolejowym w miejscowości Przywory, policjanci namierzyli zaparkowany w lesie przy torach samochód dostawczy. Obserwując pojazd kryminalni zauważyli dwóch nerwowo zachowujących się mężczyzn, którzy po chwili odjechali dostawczym lublinem z wygaszonymi światłami. Podejrzewając, że pojazdem mogą poruszać się złodzieje infrastruktury kolejowej, policjanci skontrolowali obserwowanego busa. Podejrzenia funkcjonariuszy potwierdziły się. Lublinem przemieszczało się dwóch mieszkańców województwa śląskiego w wieku 27 i 55 lat. Przy mężczyznach oraz w samochodzie kryminalni znaleźli znaczną ilość przedmiotów mogących służyć do kradzieży elementów trakcji elektrycznej. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli 210 metrów miedzianego drutu jezdnego oraz 210 metrów linii nośnej stanowiących elementy sieci trakcyjnej, które tej nocy zostały skradzione przez zatrzymanych mężczyzn. W tej sytuacji mężczyźni zostali zatrzymani. Wartość odzyskanych przez funkcjonariuszy elementów linii oszacowano wstępnie na co najmniej 20000 złotych. Policjanci prowadząc dalsze czynności w tej sprawie ustalili, że zatrzymani mężczyźni 6 października 2017 roku w miejscowości Stępna w gminie Czastary skradli 1100 metrów miedzianego drutu i linii sieci trakcyjnej wraz z wysięgnikami. Straty powstałe w związku z tą kradzieżą PKP oszacowały na kwotę ponad 870000 złotych. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży elementów sieci trakcyjnej oraz zakłócenia działania linii kolejowej. Za taki czyn grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. 55-latek był już wcześniej notowany za podobne przestępstwa, działał w warunkach tzw. recydywy, więc jemu grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Wobec 27-letniego mężczyzny prokurator zastosował dozór oraz poręczenie majątkowe, natomiast wobec 55-latka skierował wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu. Spawa ma charakter rozwojowy. Okoliczności kradzieży infrastruktury kolejowej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu wyjaśniają policjanci z wieruszowskiej komendy powiatowej.

(KWP w Łodzi / kp)