Dzielnicowy otrzymał niepokojącego smsa Data publikacji 26.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z III Komisariatu KMP w Łodzi otrzymał wiadomość sugerującą, że ktoś chce popełnić samobójstwo. Natychmiast ruszył z pomocą.

25 stycznia 2018 roku dzielnicowy z III Komisariatu KMP w Łodzi w trakcie swojej służby otrzymał niecodziennego smsa z nieznanego mu numeru. Treść wiadomości sugerowała, że nadawcą jest osoba, które chce odebrać sobie życie. Policjant zadzwonił pod numer z którego dostał smsa. Odebrała kobieta. Podała swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Dzielnicowy zaproponował, że przyjedzie do kobiety, by z nią porozmawiać. Ta jednak rozłączyła się. Natychmiast pojechał pod wskazany adres wzywając jednocześnie wsparcie funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji. We wskazanym mieszkaniu zastali 53-letnią kobietę. Od razu zwrócili uwagę na porozrzucane butelki po alkoholu. Kobieta przyznała, że wzięła leki i piła wódką. Funkcjonariusze natychmiast wezwali na miejsce pogotowie i przekazali łodziankę pod opiekę załogi karetki.

Przypominamy, że numery telefonów które obsługują dzielnicowi nie są numerami alarmowymi! Jeśli istnieje potrzeba pilnej interwencji należy kontaktować się z numerami 997 lub 112.