Inspektor Nadzoru Wewnętrznego powołany Data publikacji 27.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał dziś (27 stycznia) Andrzeja Sprychę na stanowisko Inspektora Nadzoru Wewnętrznego. Powołania na stanowiska komendantów Biur Spraw Wewnętrznych Policji i Straży Granicznej otrzymali też mł. insp. Robert Stachera i płk SG Adam Wanarski.

Akty powołania wręczył Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA.

Powołania te wynikają z powstania w strukturach MSWiA Biura Nadzoru Wewnętrznego. Najważniejszym zadaniem Biura, na czele którego stoi Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, jest egzekwowanie odpowiednich standardów pracy służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. BNW zajmie się też wszelkimi nieprawidłowościami w ich pracy, w tym przypadkami łamania prawa, czy naruszenia etyki zawodowej. Będzie również weryfikować kandydatów na wyższe stanowiska w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu (a od 1 lutego 2018 r. w Służbie Ochrony Państwa) – sprawdzi czy nie popełniali oni nadużyć lub nie przekraczali swoich kompetencji.

Biura Spraw Wewnętrznych, które działają obecnie w Komendach Głównych Policji i Straży Granicznej, nadal będą funkcjonować, stały się jednak teraz samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi w ramach tych służb, a BNW będzie mogło zlecać im wykonanie zadań wynikających z ustawy.

Do niedawna, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie miał realnych instrumentów do sprawowania nadzoru nad podległymi mu służbami. Formacje te mają szerokie uprawnienia wobec obywateli, dlatego Polacy mają prawo oczekiwać, aby wykonywały one powierzone zadania z zakresu bezpieczeństwa państwa i obywateli w sposób zgodny z najwyższymi standardami.

Funkcjonariusze, którzy czuwają nad przestrzeganiem prawa przez obywateli, sami muszą być wzorem w tym zakresie.

Wręczając nominacje, wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił najważniejsze zmiany wynikające z wchodzącej w życie ustawy: podporządkowanie dotychczasowych komendantów Biur Spraw Wewnętrznych Policji i Straży Granicznej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, zmianę zakresu zadań oraz podniesienie jakości służby.

