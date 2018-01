Z pałką teleskopową na auta, z nożem na policjanta. Szybko obezwładniony i zatrzymany Data publikacji 29.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Żagańscy policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zatrzymali do wyjaśnienia młodego mężczyznę podejrzanego o zdemolowanie pałką teleskopową trzech samochodów. W czasie zatrzymania agresywny mężczyzna zaatakował policjanta nożem. Napastnik został skutecznie obezwładniony i doprowadzony do policyjnego aresztu.

25 stycznia tego roku, późnym wieczorem, oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że po osiedlu w Tomaszowie biega młody mężczyzna i demoluje zaparkowane samochody. Na miejsce interwencji został natychmiast skierowany policyjny patrol. W Tomaszowie policjanci namierzyli mężczyznę podejrzewanego o uszkodzenie kilku samochodów. Podczas zatrzymania młody mężczyzna zachowywał się agresywnie i nożem zaatakował jednego z policjantów. Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji żagańskich funkcjonariuszy napastnik został obezwładniony i doprowadzony do policyjnego aresztu. Zatrzymany mężczyzna to 23-letni mieszkaniec Tomaszowa. W czasie działań prowadzonych w tej sprawie policjanci ustalili, że na osiedlowym parkingu zostały uszkodzone trzy samochody: m-ki Renault Laguna, Opel Astra i Mercedes Sprinter. W samochodach były wybite szyby, a w mercedesie dodatkowo zbite klosze lamp tylnych i uszkodzone lusterko. Łączne straty związane z tymi uszkodzenia to około 4 tys. złotych.

23-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Żaganiu. Zostały mu przedstawione trzy zarzuty popełnia przestępstwa uszkodzenia cudzego mienia i zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza Policji. Prokurator, po przesłuchaniu podejrzanego, złożył do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. 27 stycznia Sąd Rejonowy w Żaganiu wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu młodego mężczyzny na okres 3 miesięcy. Za czynną napaść na policjanta 23-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

źródło: podinsp. Sylwia Woroniec

KPP w Żaganiu