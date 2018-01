W czasie wolnym czujność nie zawiodła Data publikacji 29.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz toruńskiej "drogówki", w czasie wolnym od służby, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę, którego zauważył przy jednym ze sklepów na Podgórzu. Mężczyzna, który zaparkował samochód przy ul. Strzałowej miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz 57-latkowi, oprócz utraty prawa jazdy, grozi również do 2 lat więzienia.

Wczoraj (28.01.18) około 17:00 na ul. Strzałowej w Toruniu funkcjonariusz tamtejszej "drogówki" st. sierż. Paweł Ziółkowski, w czasie wolnym od służby, zauważył mężczyznę, który zaparkował renault clio przed jednym ze sklepów, zajmując praktycznie kilka miejsc parkingowych. Czujny funkcjonariusz spostrzegł, że kierowca po wyjściu z auta zatoczył się, a następnie chwiejnym krokiem wszedł do marketu. Policjant o swoich obserwacjach natychmiast powiadomił dyżurnego komendy miejskiej, a sam poszedł za nim. Tymczasem mężczyzna kupił w sklepie alkohol i wyszedł. Wtedy policjant podszedł do niego, zabrał mu kluczyki, a że kierowca zaczął protestować i szarpać się z nim ten musiał go obezwładnić. Po chwili z pomocą pospieszył skierowany na miejsce patrol.

Ci sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny, okazało się, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Stróże prawa zatrzymali jego prawo jazdy, które wraz z materiałami prawy trafią do sądu. Teraz 57-latkowi, oprócz utraty uprawnień do kierowania, grozi również do 2 lat więzienia. O tym, jak zawsze w takich przypadkach, zdecyduje sąd.