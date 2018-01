Czołowo w tira. Dwie ofiary śmiertelne. Policja apeluje o ostrożność!!! Data publikacji 29.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego W miejscowości Stanisławów w gminie Uniejów doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym śmierć poniosły dwie osoby. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący renault megane zderzył się czołowo z tirem. Policjanci apelują o ostrożność!

29 stycznia 2017 roku około godziny 9.00 w miejscowości Stanisławów w gminie Uniejów, na drodze W 473, kierujący renault megane z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył czołowo w jadącego z przeciwnej strony tira. Śmierć na miejscu poniósł 38-letni mieszkaniec Sieradza, który kierował renault i 37-letnia pasażerka – mieszkanka powiatu zduńskowolskiego. Kierujący tirem 56-letni mieszkaniec Kępna po zdarzeniu został zakleszczony w pojeździe ale nie doznał poważniejszych obrażeń. Badanie wykazało, że 56-latek był trzeźwy. Droga została całkowicie zablokowana, wytyczono objazdy drogą gminną w kierunku miejscowości Wielenin. Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Policjanci apelują!!

Niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, nadmierna prędkość, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, a także lekkomyślność kierowców to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Policjanci apelują – zwolnijmy, zachowajmy maksimum ostrożności, aby na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii. Również okres zimowy to czas szczególnie niebezpieczny zarówno dla kierujących jak i dla pieszych. Szybko zapadający zmrok, mgły, opady śniegu i deszczu, a co za tym idzie ograniczona widoczność sprawiają, że dla kierujących takie warunki pogodowe są zdradliwe.

(KWP w Łodzi / mw)