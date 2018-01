Uroczyste podsumowanie plebiscytu na Najpopularniejszego Dzielnicowego województwa dolnośląskiego Data publikacji 29.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Na co dzień pomagają mieszkańcom, rozwiązują ich problemy i dbają o bezpieczeństwo. Dzielnicowi są wizytówką Policji, a mówi się o nich policjanci pierwszego kontaktu. Dziś w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim uroczyście podsumowano plebiscyt na Najpopularniejszego Dzielnicowego. Zwycięzcą został mł. asp. Konrad Kalinowski z Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach w powiecie oławskim. Na kolejnych miejscach uplasowali się dzielnicowi z Głogowa i Wałbrzycha. Gratulacje i podziękowania za pracę na rzecz bezpieczeństwa najpopularniejszym dzielnicowym w województwie złożyli Wojewoda Dolnośląski oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu.

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim podsumowano dziś plebiscyt na Najpopularniejszego Dzielnicowego. Na uroczyste spotkanie z całego województwa przybyło 27 policjantów, którzy odebrali gratulacje od Wojewody Dolnośląskiego – Pawła Hreniaka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu - nadinsp. Tomasza Trawińskiego. W plebiscycie uczestniczyło blisko 600 dzielnicowych z terenu całego województwa. Zainteresowanie plebiscytem było bardzo duże. Wybór najpopularniejszego dzielnicowego objęty był honorowym patronatem przez Wojewodę Dolnośląskiego - Pawła Hreniaka. Partnerami medialnymi przedsięwzięcia, które wpisuje się w program „Dzielnicowy bliżej nas” były Gazeta Wrocławska i Telewizja Echo24. W spotkaniu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim wzięli udział również Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji województwa dolnośląskiego.

To głosy mieszkańców województwa wyłoniły zwycięzców. Najwięcej ich uzbierali trzej dzielnicowi zajmując według liczby głosów następujące miejsca:

mł. asp. Konrad Kalinkowski - Komisariat Policji w Jelczu-Laskowicach - 2216 głosów,

st. sierż. Piotr Juskowiak - Komenda Powiatowa Policji w Głogowie - 2047 głosów,

st. asp. Jacek Jedyńczuk - Komisariat Policji I w Wałbrzychu - 1746 głosów

Plebiscyt miał na celu przede wszystkim wybranie, na podstawie głosów oddanych przez mieszkańców województwa, najpopularniejszego dzielnicowego na Dolnym Śląsku. Istotnym celem była też popularyzacja roli dzielnicowego, jako policjanta „pierwszego kontaktu” wśród lokalnej społeczności.

Dzielnicowy, to policjant dbający o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w swoim rejonie służbowym, do którego każdy może zwrócić się o pomoc i przekazać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wsłuchuje się on w problemy mieszkańców i inicjuje działania na rzecz ich rozwiązywania, angażując do tego również inne uprawnione podmioty i służby.

Głosowanie odbywało się za pomocą SMS Premium. Część uzyskanych z nich środków zostanie przekazana dla rodziny poległego na służbie policjanta podkom. Mariusza Koziarskiego, za pośrednictwem „Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach”.

Zwycięzcom plebiscytu gratulujemy.

(KWP we Wrocławiu / mw)