Areszt za wprowadzanie do obrotu i posiadanie znacznej ilości narkotyków Data publikacji 30.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Olkuscy kryminalni zatrzymali 32-letniego mieszkańca miasta i 58-letniego mieszkańca Bukowna. W ich mieszkaniach znaleźli m.in. 11 kg różnych narkotyków – w tym marihuanę , amfetaminę i kokainę. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków wynosi blisko 500 tys. złotych. W mieszkaniach zabezpieczone zostały również pieniądze w kwocie 88 tys. złotych, 6 telefonów komórkowych, skaner fal UKF, zagłuszarkę GPS, wykrywacz podsłuchów.

Praca operacyjna policjantów z olkuskiego Wydziału Kryminalnego doprowadziła do zatrzymania dwóch mężczyzn. Z posiadanych informacji wynikało, że 58-letni mieszkaniec Bukowna i 32-letni mieszkaniec Olkusza, handlowali substancjami psychotropowymi i narkotykami zarówno na terenie Olkusza jak i całego Powiatu. W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych mężczyzn, funkcjonariusze ujawnili: 9497,4 g marihuany, 862 g kokainy, 224,53 g amfetaminy 167 sztuk tabletek ekstazy. Zabezpieczono również również 26 paczek papierosów i 1 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy, pieniądze w kwocie 88 tys. złotych, 6 telefonów komórkowych, skaner fal UKF, zagłuszarkę GPS oraz wykrywacz podsłuchów. Mężczyźni zostali zatrzymani, a narkotyki zabezpieczono do badań laboratoryjnych. W ubiegły piątek (26.01.2018 r.) prokurator przedstawił 58-latkowi i 32-latkowi zarzuty posiadania i wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Sąd Rejonowy w Olkuszu przychylił się do wniosku olkuskiej Prokuratury i aresztował mieszkańca Bukowna i Olkusza na trzy miesiące. Dokonano zabezpieczeń majątkowych na kwotę ponad 70 tys. złotych. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, za zarzucane czyny grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)