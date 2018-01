Pod pozorem sprzedaży pościeli wchodzili do domów i okradali mieszkańców Data publikacji 30.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Głogowscy policjanci zatrzymali trójkę mieszkańców województwa wielkopolskiego, podejrzanych o to, że pod pozorem sprzedaży pościeli, ukradli pieniądze z jednego z domów na terenie powiatu polkowickiego oraz usiłowali w podobny sposób uzyskać pieniądze w jednym z lokali mieszkalnych na terenie powiatu głogowskiego. Zatrzymani to dwie kobiety w wieku 46 i 69 lat oraz 50–letni mężczyzna. Wszyscy usłyszeli już zarzuty kradzieży, usiłowania kradzieży oraz naruszenia miru domowego. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy.

Pierwszy sygnał o grupie trzech złodziei poruszających się samochodem, głogowscy policjanci otrzymali od swoich kolegów z Polkowic. Tamtejsza komenda odnotowała zgłoszenie kradzieży 1800 złotych z domu w jednej z miejscowości na terenie powiatu. Sprawcy oferowali do sprzedaży pościel i pod tym pozorem weszli do środka. Wykorzystali chwilowe, celowe zamieszanie jakie wprowadzili i skradli pieniądze. Pokrzywdzona osoba bardzo szybko zorientowała się, że padła ofiarą kradzieży. Zawiadomiła policję. Podała również markę samochodu jakim poruszali się sprawcy oraz ich rysopisy. To umożliwiło głogowskim policjantom zatrzymanie podejrzanych, którzy zdążyli przemieścić się 30 kilometrów do jednej z miejscowości na terenie powiatu głogowskiego, gdzie zostali zatrzymani.

Podobnie jak w pierwszym przypadku, dwie kobiety weszły do jednego z domów po czym bez wiedzy i zgody mieszkańców, zaczęły przeszukiwać pomieszczenia. Pod pozorem sprzedaży pościeli usiłowały wywołać zamieszanie, a następnie wykorzystać ten fakt. Zdecydowana postawa właścicielki posesji uniemożliwiła im kradzież. Podejrzani oddalili się. Zostali zatrzymani przez patrol policyjny, kiedy zmierzali do następnej miejscowości.

Podejrzani usłyszeli zarzuty kradzieży oraz usiłowania kradzieży, a także naruszenia miru domowego. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 5. Policjanci cały czas sprawdzają, czy grupa nie działała w sąsiednich powiatach oraz na terenie innych województw. Decyzją sądu podejrzani zostali aresztowani na okres 3 miesięcy.

(KWP we Wrocławiu / mw)