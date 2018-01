Kryminalni zatrzymali poszukiwanego, a w jego mieszkaniu było 3,4 kg narkotyków Data publikacji 30.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Kryminalni z gdyńskiej komendy zatrzymali 34-latka poszukiwanego listem gończym, a w trakcie przeszukania jego mieszkania zabezpieczyli przeszło trzy kilogramy środków odurzających. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości narkotyków, grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu trafił już na trzy miesiące do aresztu.

Kryminalni z gdyńskiej komendy od dłuższego czasu prowadzili poszukiwania 34- letniego mieszkańca Gdyni, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Dzięki zebranym informacjom mundurowi ustalili miejsce jego przebywania, a następnie zatrzymali go. Z uwagi, iż policjanci podejrzewali, że zatrzymany może mieć również związek z przestępczością narkotykową przeprowadzili przeszukanie jego mieszkania. W różnych pomieszczeniach funkcjonariusze zabezpieczyli worki foliowe z zawartością między innymi białego, krystalicznego proszku i suszu roślinnego. Po sprawdzeniu zabezpieczonych substancji testerem narkotyków okazało się, że wśród nich znajduje się marihuana, haszysz, amfetamina oraz mefedron. Łączna waga wszystkich zabezpieczonych narkotyków przekroczyła 3,4 kilograma.



Zatrzymany 34-letni mieszkaniec Gdyni usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu mężczyzna trafił na trzy miesiące do tymczasowego aresztu. Mężczyzna był również poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary 4 lat pozbawienia wolności za popełnienie innego przestępstwa.

Funkcjonariusze sprawdzają czy na koncie zatrzymanego nie ma innych przestępstw o charakterze narkotykowym oraz ustalają pochodzenie środków odurzających oraz jakie było ich przeznaczenie.

(KWP w Gdańsku / kp)