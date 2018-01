Mogli wyłudzić 50 mln podatku Vat Data publikacji 30.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z Zarządu w Olsztynie CBŚP przy wsparciu SPAP KWP w Olsztynie oraz „Łowców Cieni” z CBŚP zatrzymali kolejne trzy osoby do sprawy wyłudzania podatku VAT. Łącznie jest to już jedenaście osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna, której śledczy zarzucają kierowanie tą grupą. Z ustaleń policjantów CBŚP wynika, że podejrzani mogli wyłudzić około 50 milionów złotych podatku VAT oraz wyprać około 35 milionów złotych.

Śledztwo prowadzone przez policjantów z olsztyńskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji, a nadzorowane przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku dotyczy wyłudzenia podatku VAT wielkiej wartości tj.: w kwocie 50 milionów złotych oraz prania pieniędzy w wysokości około 35 milionów złotych. Według śledczych członkowie grupy poświadczali także nieprawdę w dokumentach.

Z ustaleń policjantów wynika, że zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym działała w latach 2015 – 2016. Jej członkowie zajmowali się obrotem metalami szlachetnymi, w szczególności granulatem srebra, wykorzystując faktycznie kontrolowane spółki kapitałowe. Pracownicy firm wystawiali poświadczające nieprawdę i nierzetelne faktury VAT. Część faktur była podrobiona i dokumentowała fikcyjny zakres usług podstawionych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W ubiegłym roku funkcjonariusze Zarządu w Olsztynie CBŚP podczas jednej z realizacji tej sprawy dokonali zatrzymania mężczyzny, który ze względu na złe samopoczucie trafił do szpitala. W szpitalu okazało się, że istnieje realne zagrożenie życia i zdrowia podejrzanego. W związku z tym przeprowadzono zabieg operacyjny dotyczący układu krwionośnego. Podejrzany sam przyznał, że dzięki zatrzymaniu trafił do szpitala, co być może uratowało mu życie. Po wykonaniu z nim czynności procesowych na terenie szpitala wobec tego podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego.

W styczniu 2018 roku policjanci z Zarządu w Olsztynie CBŚP przy wsparciu SPAP KWP w Olsztynie oraz „Łowców Cieni” z CBŚP przeprowadzili kolejną realizację, podczas której zatrzymali w powiecie wyszkowskim Roberta M. Mężczyzna, który jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą był bardzo zaskoczony wizytą policjantów. Nie spodziewał się, że ktoś wpadnie na jego trop. Do kolejnych dwóch zatrzymań doszło w Warszawie i w powiecie nowodworskim, ci dwaj mężczyźni podejrzani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec trzech zatrzymanych sąd zastosował środki zapobiegawcze o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

kom. Iwona Jurkiewicz