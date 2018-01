Mandat będziemy mogli zapłacić kartą Data publikacji 31.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Od jutra podkarpaccy policjanci ruchu drogowego, na wyposażeniu podczas służb, mają terminale płatnicze. Dzięki nim kierowcy, którzy za popełnione wykroczenie zostaną ukarani mandatem karnym, będą mogli go opłacić podczas kontroli drogowej.

Podkarpaccy policjanci, pełniąc służbę na drogach województwa, będą od jutra korzystać z terminali płatniczych. Umożliwiają one płacenie kartą za popełnione wykroczenie bezpośrednio na miejscu kontroli drogowej. Taką formę płatności umożliwiło Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 września 2017 roku. Płatność kartą pozwala ukaranemu na uniknięcie opłat dodatkowych za przelew w banku, czy na poczcie, jak również skraca i upraszcza procedurę uiszczenia grzywny.

To rozwiązanie jest również ułatwieniem dla sprawcy wykroczenia, który na co dzień nie mieszka w Polsce. Zgodnie z prawem jest on zobowiązany do uiszczenia kary od razu na miejscu, a nie zawsze posiada przy sobie gotówkę. Decyzja o formie płatności za popełnione wykroczenie, będzie należała do osoby ukaranej.

Do policjantów wydziałów ruchu drogowego podkarpackiej Policji trafiło blisko 100 tego rodzaju urządzeń. Mundurowi musieli przejść odpowiednie szkolenie. Pamiętajmy, że nie wszystkie policyjne patrole będą posiadały terminale.