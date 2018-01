Napadli na obywatela Tajwanu i zabrali mu telefon Data publikacji 31.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Łódzcy policjanci ustalili i zatrzymali trzech sprawców brutalnego rozboju na obywatelu Tajwanu. Wśród zatrzymanych jest nieletni. Dla telefonu wartego 600zł sprawcy spowodowali ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego.

Zdarzenie miało miejsce 1 stycznia 2018 r. około południa w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej. Wchodzący do bramy posesji 26-letni obywatel Tajwanu bez żadnego powodu został zaatakowany przez trzech młodych mężczyzn. Napastnicy po zadaniu kilku ciosów pięścią przewrócili pokrzywdzonego na ziemię i zabrali mu telefon komórkowy o wartości 600 zł. Po zabraniu telefonu sprawcy uciekli. Niestety 26-latek upadając uderzył głową o podłoże i doznał urazu czaszki. Pokrzywdzony został hospitalizowany, gdyż obrażenia zagrażały jego życiu. Rozwiązaniem tej sprawy zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego I Komisariatu Policji w Łodzi pod nadzorem prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście. Znajomość środowiska przestępczego oraz wnikliwa analiza zebranych dowodów pozwoliła na wytypowanie prawdopodobnych sprawców tego rozboju. 29 stycznia 2018 r. na osiedlu Teofilów policjanci zatrzymali dwóch łodzian w wieku 16 i 18 lat. Następnego dnia na ul. Konstantynowskiej kryminalni zatrzymali 21-letniego łodzianina. Policjanci odzyskali skradziony pokrzywdzonemu telefon. 18-latek usłyszał zarzut rozboju, za co grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. 21-latek odpowie za rozbój oraz za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co jest zagrożone karą do 15 lat więzienia. Prokurator skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie obu mężczyzn. Decyzją sądu rodzinnego trzeci ze sprawców, 16-latek, został umieszczony w placówce wychowawczej.

(KWP w Łodzi / kp)