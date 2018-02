POLICJANCI ZABEZPIECZALI WIZYTĘ PREZYDENTA RP Data publikacji 01.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Zapewnienie bezpieczeństwa Prezydentowi RP podczas wizyty w Kargowej i Żarach było głównym zadaniem lubuskich policjantów. Po raz kolejny służby wykazały się pełną mobilizacją i profesjonalizmem. Dzięki współpracy policjantów z Biurem Ochrony Rządu (od dziś Służba Ochrony Państwa), wizyta głowy państwa przebiegła bez incydentów.

Wizyta najważniejszej osoby w państwie to spore wyzwanie dla policjantów. Dlatego dowodzenie takim zabezpieczeniem powierza się funkcjonariuszom z niezbędnym doświadczeniem. W środę (31 stycznia) pracą policjantów kierowali komendanci jednostek na których terenie działania miała miejsce wizyta- mł. insp. Jarosław Tchorowski oraz kom. Maciej Sałek. Koordynacją działań zajmował się podinsp. Dariusz Maciejewski, który na miejscu wspierał dowódcę zabezpieczenia- insp. Krzysztofa Sidorowicza- I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. W celu koordynowania działań utworzono Centrum Operacyjne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., które pośredniczyło w przekazywaniu i koordynowaniu informacji. Istotnym elementem w zabezpieczeniu tej wizyty było bezpieczne przeprowadzenie eskorty policyjnej z lotniska w Babimoście do Kargowej i Żar. Przygotowanie i organizacja działań sztabowych zaczęły się dużo wcześniej, niż w dniu samej wizyty. To przede wszystkim współpraca z Kancelarią Prezydenta oraz Biurem Ochrony Rządu. Wspólnie z funkcjonariuszami zrealizowano wcześniej dwa rozpoznania na miejscu, aby wszystko dokładnie posprawdzać.

Realizacja przedsięwzięcia była podzielona na czynności zabezpieczenia operacyjnego i prewencyjnego. Każde z nich miało sprowadzać się do jednego- sprawić, aby kilkugodzinny pobyt głowy państwa przebiegł bez zakłóceń i wydarzeń nadzwyczajnych. Możliwe to było dzięki wykorzystaniu wiedzy, umiejętności

i doświadczeniu policjantów wielu komórek w tym:

- sztabu policji;

- ruchu drogowego;

- sekcji antyterrorystycznej;

- grup rozpoznania minersko – pirotechnicznego;

- oddziałów prewencji;

- konwojowego;

- kryminalnych i procesowych;

- prewencji.

Mobilizacja policyjnych sił przy jednoczesnej koordynacji działań sprawiły, że lubuska policja skutecznie wywiązała się z tego odpowiedzialnego zadania, w efekcie czego możemy powiedzieć, że wizyta Prezydenta RP przebiegła bezpiecznie.

