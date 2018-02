Prowadził nielegalne wykopaliska archeologiczne Data publikacji 01.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci zabezpieczyli zabytki pochodzące z nielegalnych wykopalisk archeologicznych. Do sprawy zatrzymano 39-letniego mieszkańca Warlubia, który zajmował się ich pozyskiwaniem.

Policjanci Wydziału Kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy uzyskali informację o 39-latku, który może być w posiadaniu zabytków archeologicznych pochodzących z nielegalnych wykopalisk. Kryminalni postanowili sprawdzić tę informację i przeszukać miejsce zamieszkania mężczyzny. Do działań włączyli się funkcjonariusze ze Świecia.

Ustalenia mundurowych potwierdziły się. W pomieszczeniach zajmowanych przez 39-latka policjanci znaleźli i zabezpieczyli wykrywacz metali, a także fragment naczynia glinianego z ornamentem, obrączkę wykonaną z metalu, gliniany przęślik tkacki, odłupek krzemienny, 4 monety, 5 szt. fragmentów fibul oraz metalowy przedmiot w kształcie stożka.



Zabezpieczone przedmioty zostaną przebadane przez biegłego z zakresu archeologii. W przypadku gdy potwierdzi się, że są to zabytki archeologiczne, 39-latek odpowie za nielegalne wykopaliska i przywłaszczenie dóbr należących do Skarbu Państwa za co grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności.