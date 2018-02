Mądry kierowca przed szkodą – nasze rady w razie wypadku Data publikacji 01.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wpadek drogowy czy kolizja? Co zrobić, gdy nasz samochód zderzył się z innym? Podpowiadamy, jak się zachować w takiej sytuacji. Mamy kilka dobrych rad zarówno dla uczestników „stłuczki” jak i dla świadków. Zwłaszcza podczas najgroźniejszych wypadków drogowych właściwa reakcja innych kierowców może uratować życie.

Na początku musimy pamiętać, że jeśli w zdarzeniu drogowym ucierpiały jedynie pojazdy, to wtedy mówimy o tzw. kolizji drogowej. Jeżeli jednak poszkodowani zostali ludzie, wtedy uczestniczymy w wypadku drogowym. Ja postępować gdy spotka nas taka sytuacja na drodze?

Kolizja drogowa :

po ,,stłuczce” przede wszystkim należy – o ile to możliwe - usunąć samochody z drogi. Jeśli uczestnicy kolizji drogowej dojdą do porozumienia co do winy, możemy odstąpić od wzywania policji na miejsce. Wtedy uczestnicy spisują stosowne oświadczenie. Powinno ono zawierać podstawowe dane kierującego oraz jego polisy i samochodu, którym się poruszał tj.

dane sprawcy kolizji;

kategorię i numer prawa jazdy;

nazwę firmy ubezpieczeniowej, numer polisy;

opis okoliczności, dokładna data i godzina oraz miejsce gdzie doszło do kolizji;

dokumentacja fotograficzna (jeśli jest możliwość wykonania zdjęć).

Można sobie ułatwić tą czynność, drukując gotowe formularze oświadczeń, które są dostępne w Internecie.

Wypadek drogowy:

jeśli doszło do wypadku drogowego, czyli są osoby poszkodowane, wówczas zostawmy nasze pojazdy na miejscu i czekajmy na przyjazd policji. Na początku zabezpieczmy miejsce zdarzenia wystawiając trójkąt ostrzegawczy i natychmiast sprawdźmy stan osób poszkodowanych. Jednocześnie wezwijmy pomoc, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Gdy wykonaliśmy te czynności udzielmy pomocy poszkodowanym. Nasze działanie zawsze będzie skuteczniejsze gdy pomogą nam inni świadkowie zdarzenia lub sprawni uczestnicy wypadku. Warto prosić o pomoc wszystkich w pobliżu!

Pamiętajmy, że świadkowie wypadku drogowego, czyli kierowcy i pasażerowie przejeżdżających obok samochodów, mają prawny obowiązek udzielenia pomocy. Kara za nieudzielenie pomocy to nawet do 3 lata więzienia.