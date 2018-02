Narada kadry kierowniczej Policji w Szczytnie Data publikacji 01.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj - Silne państwo i bezpieczni obywatele, to dobrze wyposażona Policja oraz dobrze opłacani funkcjonariusze, którzy są pełni przekonania, że praca w Policji to służba - powiedział szef MSWiA Joachim Brudziński podczas odprawy kadry kierowniczej Policji w Szczytnie. Było to pierwsze spotkanie ministra, w którym uczestniczyli również wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, jego Zastępca nadinsp. Jan Lach, a także komendanci CBŚP, BSWP, dyrektorzy biur KGP oraz komendanci wojewódzcy, Komendant Stołeczny Policji, rektorzy szkół policyjnych oraz przedstawiciele innych służb.

Szefowie MSWiA wraz z Komendantem Głównym Policji oraz Komendantem-Rektorem WSPol przed odprawą złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą policjantów zamordowanych w Kalininie. - To dziedzictwo i ta spuścizna, która spoczywa na waszych ramionach oraz niesamowita okazja jaką jest wprowadzenie polskiej Policji w kolejny wiek działalności, nakładają na nas olbrzymią odpowiedzialność wobec obywateli – powiedział szef MSWiA nawiązując do historii formacji.

Minister zapowiedział, że będzie odwiedzał każde województwo, aby poznać specyfikę poszczególnych regionów. Zapowiedział również kontynuowanie projektów, które realizowało do tej pory MSWiA.

Komendant Główny Policji podziękował wszystkim policjantom za ciężką służbę i życzył dalszych sukcesów. Komendanci wojewódzcy oraz Komendant Stołeczny Policji podczas odprawy przedstawili charakterystykę garnizonów, którymi kierują.

W odprawie uczestniczył też wiceminister Jarosław Zieliński, który podziękował za 2 lata współpracy z szefami garnizonów. - Mamy za sobą przekształcenia związane ze sposobem funkcjonowania Policji. Chodzi zwłaszcza o zbliżanie Policji do społeczeństwa – przypomniał wiceminister.

Policja pracuje skutecznie

- Dziękuję za dotychczasową pracę, ale będę oczekiwał dalszych sukcesów szczególnie w zwalczaniu tej najbardziej uciążliwej i odczuwanej przez obywateli przestępczości – podkreślił minister Joachim Brudziński. Statystyki za 2017 rok pokazują, że praca funkcjonariuszy Policji była skuteczna i efektywna. O prawie 5 punktów procentowych poprawiła się wykrywalność sprawców przestępstw. Mundurowi odnotowali o ponad 28 tysięcy mniej przestępstw kryminalnych niż w 2016 roku. Bezpieczniej było też na drogach, gdzie odnotowano o ponad tysiąc wypadków mniej. O 220 zmniejszyła się też liczba ofiar.

Co ważne obywatele rzadziej padali ofiarami takich przestępstw jak rozboje, włamania czy kradzieże samochodów.

Wzrosła też wykrywalność przestępstw gospodarczych i w ubiegłym roku wyniosła ponad 87,2 proc. To o 5,3 punktu procentowego więcej niż w 2016 roku. Rekordowa była też wartość mienia objętego zabezpieczeniem majątkowym w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Policję. Policjanci z CBŚP i KWP w Krakowie rozwiązali m.in. sprawę uprowadzenia dziecka dla okupu. Funkcjonariusze coraz częściej zatrzymują też osoby próbujące wyłudzić pieniądze na tzw. wnuczka.

Minister zaznaczył również, że ważne jest, aby funkcjonariusze pracowali zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. - Naszym wspólnym zadaniem powinna być absolutna minimalizacja postaw, które uchybiają i przynoszą ujmę policyjnemu mundurowi i etosowi – podkreślił Joachim Brudziński.

Program modernizacji to inwestycja w bezpieczeństwo

- Jest bardzo dobra perspektywa 6 mld zł, które do 2020 roku trafią do polskiej Policji. Jednak to muszą być bardzo dobrze wydane pieniądze - powiedział szef MSWiA nawiązując do Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Środki pochodzące z programu pozwolą na zakup wyposażenia, remonty i budowy jednostek Policji. – Te inwestycje trzeba realizować sprawnie i szybko, żeby nie zmarnować tej szansy. To jest stwarzanie warunków nie tylko na dzisiaj, ale również na dalsze lata – zaznaczył wiceminister Jarosław Zieliński.

W 2018 roku planowany jest zakup kamer na mundury, które rejestrować będą interwencje funkcjonariuszy. Takie rozwiązanie testowane jest w trzech garnizonach: stołecznym, dolnośląskim i podlaskim.

Program przewiduje również pieniądze na podwyżki. Pierwszą z nich funkcjonariusze i pracownicy cywilni otrzymali w styczniu 2017 r. Do 2019 r. funkcjonariusze zarobią w sumie 609 zł więcej. - Chcę żeby za Państwa pośrednictwem do wszystkich komend popłynęła informacja, że są środki, aby od 1 maja br. podnieść uposażenia dla najmniej zarabiających i nowo przyjętych funkcjonariuszy – podkreślił minister Joachim Brudziński. Od maja podniesiony zostanie też dodatek stołeczny.

Komunikacja z Policją istotna dla bezpieczeństwa

Mieszkańcy powinni mieć możliwość szybkiej i łatwej komunikacji z policjantami. Dlatego w najmniejszych miejscowościach systematycznie przywracane są posterunki Policji. W ciągu ostatnich 2 lat na mapie pojawiły się 72 takie jednostki.

Dodatkowo w Internecie działa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie pozwala mieszkańcom na zgłaszanie zagrożeń, które pojawiają się w okolicy ich domów czy osiedli. Aplikacja cieszy się dużym zainteresowaniem. Na koniec 2017 roku naniesionych zostało na nią ponad 592 tys. zagrożeń. Główne problemy mieszkańców to nieprawidłowe parkowanie, nadmierna prędkość i spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Narzędzie to jest na bieżąco udoskonalane. W ubiegłym roku użytkownicy otrzymali możliwość wprowadzenia dodatkowych opisów zagrożeń i dołączania zdjęć lub filmów.

W procesie komunikacji obywateli z policjantami ważna jest też rola dzielnicowych. Dlatego specjalnie dla tej grupy policjantów przygotowany został program „Dzielnicowy bliżej nas”. W efekcie udało się odciążyć funkcjonariuszy z dodatkowych zadań. Dzięki temu w 2017 roku dzielnicowy ponad 90 procent swojego czasu służby spędził na obchodzie swojego rejonu. Utworzono też 44 etaty dzielnicowego, a 1,2 tys. funkcjonariuszy przeszło kurs specjalistyczny.

Źródło: MSWiA