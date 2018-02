Przywrócony Posterunek, przywrócone życie Data publikacji 02.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj St. sierż. Kamil Marcinkowski wiele razy pokazywał już, że służba w Policji, to nie tylko jego zawód, ale również pasja. Tym razem dzięki jego profesjonalnej i zdecydowanej reakcji zostało uratowane ludzkie życie. Policjant służbę pełni w przywróconym w marcu ubiegłego roku Posterunku Policji w Przytocznej.

Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Przytocznej odbyło się w marcu ubiegłego roku. Został on przywrócony, ponieważ wnioski zgłaszane podczas debat oraz konsultacji społecznych zdecydowanie wskazywały na potrzebę reaktywacji Posterunku. Społeczeństwo zgłaszało, że codzienny kontakt z policjantami pozwoli im zasięgnąć rady w problematycznych sytuacjach, zgłosić swe uwagi i rozterki oraz podnieść poziom bezpieczeństwa oraz jego poczucia. Ogromne znaczenie w tej sytuacji miał dobór odpowiednich policjantów na tak ważne stanowiska, jakimi są dzielnicowi. Bycie dzielnicowym to bardzo odpowiedzialna i trudna służba. Służba, która wymaga od policjantów wszechstronności i ogromnego zaangażowania. Policjant pierwszego kontaktu – tak przyjęło się mówić o dzielnicowych. W ich zainteresowaniu powinno być wszystko, co dzieje się na danym terenie.

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Przytocznej st. sierż. Kamil Marcinkowski kolejny raz udowodnił, że jego przełożeni nie pomylili się, mianując go na tak odpowiedzialne i wymagające stanowisko. Policjant w środę (31 stycznia) został skierowany na przystanek autobusowy w Chełmsku, gdzie miał leżeć mężczyzna. Po przyjeździe na miejsce, po krótkiej rozmowie z mężczyzną, policjant zauważył, że ten blednie i nie reaguje na jego słowa a za chwilę przestaje oddychać. Policjant nie czekał ani chwili, szybko powiadomił dyżurnego i rozpoczął reanimację, dzięki czemu po kilku minutach funkcje życiowe wróciły. Po przyjeździe załogi karetki pogotowia, mężczyzna został przekazany pod opiekę lekarzy. Tak szybka reakcja dzielnicowego, dojazd w niespełna kilka minut możliwy był dzięki temu, że Posterunek Policji w Przytocznej oddalony jest o zaledwie kilka kilometrów od miejsca zdarzenia i dojazd nie zajął policjantowi dużo czasu.

St. sierż. Kamil Marcinkowski wiele razy pokazywał już, że praca dzielnicowego to służba i poświęcenie się na rzecz społeczeństwa. Wsłuchiwanie się w jego potrzeby, dbałość o jego dobro, zapobieganie złu, interwencje, gdy występuje jakiekolwiek zagrożenie. Służba to pomoc ofiarom przemocy w rodzinach. To codzienne, żmudne i niedostrzegane wysiłki na rzecz ludzkiego zdrowia i życia.

Posterunek został przywrócony w marcu ubiegłego roku, dzielnicowi pokazali już wielokrotnie, jak bardzo był potrzebny.

http://www.miedzyrzecz.lubuska.policja.gov.pl/go4/serwis-informacyjny/aktualnosci/20503,Przywrocony-Posterunek-Policji-w-Przytocznej-pierwsze-zgloszone-i-wykryte-przest.html

http://www.miedzyrzecz.lubuska.policja.gov.pl/go4/serwis-informacyjny/aktualnosci/21666,Pielgrzymom-skradziono-rowery-policjanci-blyskawicznie-je-odzyskali.html

http://www.miedzyrzecz.lubuska.policja.gov.pl/go4/serwis-informacyjny/aktualnosci/23267,Z-posterunkiem-duzo-bezpieczniej-Blyskawiczne-reakcje-na-zgloszenia.html

Opracowała: asp. Justyna Łętowska

KPP w Międzyrzeczu