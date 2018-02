KWP: Za mandat możemy już płacić kartą Data publikacji 03.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Już do wszystkich jednostek Policji na terenie województwa lubelskiego dotarły terminale płatnicze. Dzięki nim kierowcy, którzy za popełnione wykroczenie zostaną ukarani mandatem karnym, będą mogli go opłacić u policjanta podczas kontroli drogowej. Na Lubelszczyznę łącznie trafiło 108 takich urządzeń.

Od wczoraj policjanci z wszystkich lubelskich powiatów pełniąc służbę na drogach województwa korzystają z terminali płatniczych. Umożliwiają one płacenie kartą za popełnione wykroczenie bezpośrednio na miejscu kontroli drogowej. Taką możliwość płatności daje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Taki sposób płatności jest ułatwieniem dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dla obcokrajowców, którzy są sprawcami wykroczenia. Osoby, które na co dzień nie mieszkają w Polsce zgodnie z prawem są zobowiązane do uiszczenia kary od razu na miejscu, a nie zawsze posiadają przy sobie gotówkę. Warto jednak zaznaczyć, że decyzja o formie płatności będzie należała do osoby ukaranej.

Do policjantów wydziałów ruchu drogowego lubelskiej Policji trafiło 108 tego rodzaju urządzeń. Jako ostatni terminale otrzymali wczoraj funkcjonariusze z Łukowa. Mundurowi musieli przejść odpowiednie szkolenie, aby z nich korzystać.

Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń funkcjonariuszy - kierowcy chętnie korzystają z nowego sposobu regulowania mandatu. W szczególności dotyczy to kar o niższej wysokości. Kierowcy podkreślają wygodę tego rozwiązania. Zapłacenie grzywny na miejscu, za pomocą terminala płatniczego pozwala na błyskawiczne zakończenie procedury i zwalnia kierowcę z konieczności pamiętania o konieczności opłacenia mandatu.

K.K.