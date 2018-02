Podejrzany o kradzież w rękach Policji. Pomógł monitoring Data publikacji 05.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Komisariatu Szczecin nad Odrą zatrzymali sprawcę kradzieży pieniędzy, do której doszło w jednej ze szczecińskich restauracji. Wszystko dzięki nagraniu z monitoringu, na którym widoczny był sprawca.

Funkcjonariusze pojawili się w lokalu, którego właściciel zgłosił kradzież gotówki, znajdującej się w kasie. Podczas przeglądania obrazu zarejestrowanego przez kamerę monitoringu, policjanci zauważyli nieznanego mężczyznę, który złożył zamówienie "na wynos" i oczekiwał na przygotowanie posiłku. Mężczyzna wykorzystał moment, kiedy przy barze nie znajdował się nikt z pracowników lokalu, sięgnął za ladę, otworzył szufladę i wyciągnął znajdujące się w środku pieniądze. Skradzioną gotówkę schował do kieszeni.

Dzięki dobrej jakości obrazu nagrania, policjanci wytypowali potencjalnego sprawcę kradzieży. Drzwi od mieszkania otworzyła osoba, która odpowiadała wizerunkowi sprawcy kradzieży. W trakcie rozpytania mężczyzna powiedział, że rzeczywiście był w lokalu, ale nie ma nic wspólnego z żadną kradzieżą. Policjanci widząc, że osoba jest mocno zdenerwowana i odpowiada wizerunkowi sprawcy kradzieży z nagrania monitoringu, doprowadzili go do komisariatu. Podczas wykonywania czynności mężczyzna przyznał się, że ukradł ponad pół tysiąca złotych i opisał dokładnie przebieg całego zdarzenia. Grozi mu za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Nagranie z monitoringu oraz doskonałe rozpoznanie prowadzone w podległym rejonie służbowym okazało się kluczowe w zatrzymaniu sprawcy przestępstwa. Kradnąc, mężczyzna nie wziął pod uwagę, że jest obserwowany przez "oko" kamery.

(KWP w Szczecinie / mw)