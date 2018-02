700 nowych potencjalnych dawców szpiku, ludzi którzy chcą pomóc! Data publikacji 05.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Emilia Tomaczk – żona, matka trójki wspaniałych dzieciaków, policjantka. Od pewnego czasu, wspólnie z mężem zarejestrowana w fundacji DKMS. Wiedziała, że jeśli jej genetyczny bliźniak będzie potrzebował pomocy, ona będzie gotowa oddać mu swój szpik. Dziś to Emilia walczy z nowotworem krwi, dziś to ona walczy o życie dla dzieci, rodziny i siebie. Bo dziś to ona potrzebuje pomocy swojego genetycznego bliźniaka.

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce wyszła z inicjatywą zorganizowania we współpracy z fundacją DKMS, dnia dawcy szpiku dla Emilii Tomczak, i innych osób, które walczą z chorobami krwi. Przez trzy dni na terenie powiatu ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego i pułtuskiego można było się rejestrować jako dawcy szpiku, chętni do pomocy innym.

Funkcjonariusze Policji nie mogli stać obojętnie i również włączyli się do tak wspaniałej inicjatywy. We wskazanych miejscach i dniach czekali wolontariusze, którzy omawiali dlaczego możliwość bycia dawcą jest tak ważna dla ratowania życia. Tłumaczyli też metody pobierania szpiku, jak się to odbywa, jak również zapewniali, że taka ingerencja nie zagraża życiu dawcy, za to może być jedynym ratunkiem dla chorego.

Wolontariuszem w Makowie Mazowieckim była mł. asp. Anna Waśniewska, która trzy lata temu sama mogła pomóc choremu i nie zawahała się ani chwili by podjąć tą jakże ważna decyzję. Policjantka oddała komórki macierzyste dla swojego bliźniaka.

Po kilku chwilach rozmowy z wolontariuszami zainteresowane osoby, bez wahania wypełniały formularz, a następnie za pomocą pałeczek pobierały wymaz z ust. Cała procedura trwała kilkanaście minut. W ciągu tych kilku spotkań zarejestrowało się 700 osób, w tym funkcjonariusze makowskiej, ostrołęckiej, ostrowskiej i pułtuskiej Policji, jak również wiele osób cywilnych.

Drodzy potencjalni dawcy – dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami, dziękujemy za Waszą bezinteresowność i dobre serce. Na pewno dzięki Wam zostanie uratowane nie jedno życie. Mamy też nadzieję, że Wasze dobro pomoże naszej koleżance Emili.

Dziękujemy!!

ZP KWP/KPP Maków Maz.