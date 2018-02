Tworzymy kulturę szacunku w sieci Data publikacji 06.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Dziś w całej Polsce obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Już po raz czternasty nasz kraj przyłącza się do tego międzynarodowego święta, w którym uczestniczy 130 państw z całego świata. Krajowym organizatorem DBI jest konsorcjum złożone z Państwowego Instytutu Badawczego NASK oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Partnerem Głównym – Fundacja Orange, a Partnerem – firma Facebook. Wydarzenie uzyskało honorowy patronat Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Komendy Głównej Policji.

Ponad 2 700 lokalnych akcji edukacyjnych, dziesiątki tysięcy dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pedagogów zaangażowanych w promowanie odpowiedzialnego korzystania z internetu – w taki sposób obchodzimy to święto w Polsce. Organizatorzy co roku starają się, by Dniu Bezpiecznego Internetu przyświecał ważny temat związany z funkcjonowaniem młodych ludzi w sieci, dlatego hasłem tegorocznej akcji jest: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

„Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To wartość, bez której nie można zbudować kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami w internecie, takimi jak cyberprzemoc, hejt, seksting czy ksenofobia” - mówi Anna Rywczyńska z NASK, koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet.

Z przeprowadzonych przez NASK-PIB badań („Nastolatki 3.0”) wynika, że środowisko internetu jest często przez samą młodzież odbierane jako zagrażające i agresywne. Prawie 60% respondentów w wieku 13-17 lat było świadkami wyzywania, poniżania i ośmieszania swoich znajomych w sieci. Niemal jedna trzecia (32,2%) przyznała, że sami byli ofiarami wyzwisk, a co piąty (20%) doświadczył ośmieszania w internecie. Alarmujący jest fakt, że tylko 22% młodych ludzi o tych przykrych i obciążających emocjonalnie sytuacjach informuje dorosłych.

W Polsce obchodom Dnia Bezpiecznego Internetu towarzyszy idea angażowania w organizację jak największej liczby ośrodków edukacyjnych i kulturalnych z całego kraju – szkół, bibliotek, domów kultury czy organizacji pozarządowych. Inicjatywy można zgłaszać na stronie www.dbi.pl, a dla najlepszych przedsięwzięć Fundacja Orange - Główny Partner wydarzenia oraz Multimediawszkole.pl – Partner ufundowali atrakcyjne nagrody, m.in.: tablice interaktywne, projektory, laptopy.

„Szczególnie ważne, że w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu angażują się oddolnie placówki z całej Polski. Często w przygotowywania zaangażowane są bezpośrednio dzieci i młodzież. W ubiegłym roku, w inicjatywach lokalnych wzięło udział niemal 400 tysięcy dzieci i z roku na rok jest ich więcej. Dla wszystkich organizatorów lokalnych, przygotowaliśmy pakiety materiałów o bezpieczeństwie online.” – dodaje Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie jest ważne dla nas wszystkich. Promujemy Dzień Bezpiecznego Internetu, zachęcając współpracujące z nami szkoły do zgłaszania swoich pomysłów. W tym roku dodatkowo publikujemy bezpłatną aplikację MegaMisja z Psotnikiem, która daje najmłodszym podstawową wiedzę na ten temat.” – mówi Ewa Krupa, prezes Fundacji Orange, partnera programu Safer Internet.

Inauguracja tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu odbędzie się w warszawskim kinie Atlantic. Uczestniczy w niej 300 profesjonalistów pracujących z dziećmi oraz młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. W programie konferencji znajduje się m.in. wykład inauguracyjny na temat problemów języka i komunikacji w internecie oraz dyskusja panelowa poświęcona problematyce tworzenia kultury szacunku w sieci.

W tym roku partnerem DBI jest także firma Facebook. Jej przedstawiciel, Jakub Turowski mówi:„Z Facebooka korzysta dziś ponad 2 miliardy osób na całym świecie – duża część z nich to młodzież. To ogromna odpowiedzialność, dlatego rozwijając naszą platformę stawiamy bezpieczeństwo jako priorytet. Podczas inauguracji DBI podsumujemy największą dotychczas kampanię informacyjną poświęconą bezpieczeństwu nastolatków na Facebooku , która prowadziliśmy wraz Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę pod patronatem Pierwszej Damy RP. Jeszcze w tym roku otworzymy w Warszawie przestrzeń, która pozwoli nam na realizację szeroko zakrojonych projektów szkoleniowych, związanych między innymi z tematem bezpieczeństwa w sieci.”

Więcej informacji nt. Dnia Bezpiecznego Internetu dostępnych jest na stronie www.dbi.pl oraz na www.facebook.pl/bezpiecznyinternet.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. W Polsce pierwszą edycję DBI Polskie Centrum Programu Safer Internet (NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) zorganizowało w roku 2005. Jego podstawowym celem jest inicjowanie oraz propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Polskie Centrum Programu Safer Internet powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet”. Tworzą je Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dawniej Fundacja Dzieci Niczyje oraz państwowy instytut badawczy NASK. Głównym partnerem działań Centrum jest Fundacja Orange. Centrum podejmuje szereg kompleksowych działań edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z internetu i nowych technologii. W ramach Centrum działają również zespoły: Dyżurnet.pl (przy NASK) - polski punkt ds. zwalczania nielegalnych treści w internecie, telefon 800 100 100 – bezpłatny punkt pomocy dla rodziców i profesjonalistów w przypadkach zagrożeń w internecie oraz 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (obydwa przy FDDS). Więcej informacji o programie w Polsce: www.saferinternet.pl.

Źródło: Polskie Centrum Programu „Safer Internet” / ig