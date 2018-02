Nietrzeźwy nie zatrzymał się do kontroli i zaatakował policjanta Data publikacji 06.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Najpierw nie zatrzymał się do kontroli drogowej, potem próbował przechytrzyć patrol, a na koniec zaatakował policjanta. Szybko został obezwładniony i zatrzymany przez mundurowych. Badanie wskazało, że 32-latek miał niemal 2 promile alkoholu w organizmie.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego żyrardowskiej komendy pełniąc służbę na terenie gminy Mszczonów zatrzymali do kontroli kierującego oplem astra. Jednak mężczyzna siedzący za kierownicą nie miał w planach spotkania z mundurowymi. Zamarkował zatrzymanie samochodu, a gdy tylko zauważył, że policjanci idą w kierunku jego pojazdu gwałtownie ruszył. Funkcjonariusze szybko wrócili do radiowozu i nie tracąc opla z oczu ruszyli za nim w pościg. Po chwili jednak uciekającemu mężczyźnie zgasł silnik samochodu, po czym próbując oszukać patrol przesiadł się na miejsce pasażera.

Gdy policjanci żyrardowskiej drogówki nie dali się nabrać na takie zachowania, wtedy kierujący rzucił się na jednego z policjantów. Nie trwało to jednak długo, bo doświadczeni mundurowi szybko obezwładnili i zatrzymali agresywnego mężczyznę. Szybko okazało się dlaczego kierujący podjął próbę ucieczki, a potem zaatakował policjanta. 32-letni mieszkaniec gminy Mszczonów został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie, urządzenie wskazało niemal 2 promile. Mężczyzna stracił prawo jazdy i został przewieziony do komendy.

Teraz 32-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za kierowanie w stanie nietrzeźwości jak również za znieważenie policjanta, za co grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Autor: st. sierż. Emilia Wielorańska/AC