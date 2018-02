Usłyszał zarzut zabójstwa Data publikacji 06.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wczoraj 34 –leni kielczanin usłyszał zarzut zabójstwa oraz został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Mężczyzna jest podejrzany o związek ze śmiercią 38 –latka, do której doszło w minioną sobotę na terenie osiedla Słoneczne Wzgórze. Teraz aresztowanemu może grozić kara dożywotniego pozbawienia wolności.

W minioną sobotę przed godziną 20:00 kieleccy policjanci zostali skierowani na osiedle Słoneczne Wzgórze, gdzie według zgłoszenia w jednym z mieszkań doszło do śmierci mężczyzny. Chwilę później na miejsce dotarli funkcjonariusze z Komendy Miejskiej oraz Komisariatu Policji I w Kielcach. Stróże prawa we wskazanym mieszkaniu ujawnili leżącego 38 –latka, któremu jak się okazało życia nie dało się już uratować. Tego samego wieczoru mundurowi zatrzymali 34 –latka oraz 43 –letnia kobietę, którzy mogli mieć związek z tym zdarzeniem. Wstępne ustalenia oraz wykonane czynności wskazały, że do śmierci 38 –latka mógł się ktoś przyczynić.

W wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia zaangażowali się m.in. funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego miejskiej jednostki Policji. Szereg przeprowadzonych czynności oraz skrupulatne zabezpieczenie najdrobniejszych śladów pozwoliły na zgromadzeniem materiału dowodowego pozwalającego na przedstawienie 34 –latkowi zarzutu zabójstwa. Wczoraj Sąd Rejonowy w Kielcach zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Teraz kielczaninowi może grozić dożywotniego pozbawienia wolności.

