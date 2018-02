Pomagają, aby uchronić przed zamarznięciem Data publikacji 07.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W mroźny wieczór dzielnicowi z Jawora pomogli bezdomnemu mężczyźnie, który nie mając gdzie się schronić, spał na przystanku autobusowym. Przewożąc go do noclegowni, policjanci być może uratowali 31-latka przed nadmiernym wychłodzeniem, wcześniej kupili mu jedzenie i nakarmili. Z kolei po informacji od mieszkańca miasta funkcjonariusze z KPP w Stalowej Woli znaleźli kompletnie pijanego, leżącego na śniegu bezdomnego. Dla jego bezpieczeństwa przewieźli mężczyznę do komendy do wytrzeźwienia. Policjanci apelują o zwracanie szczególnie w okresie zimowym uwagi na osoby wokół nas, które być może potrzebują pomocy, a same o nią nie poproszą. Czasami nasza spostrzegawczość i zainteresowanie może uratować komuś życie.

Funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze pojechali w rejon jednego z przystanków komunikacji miejskiej, gdzie miała leżeć nietrzeźwa osoba. Po przybyciu na miejsce zauważyli śpiącego na ławce mężczyznę. Człowiek ten był trzeźwy. Jak się okazało podczas rozmowy, to bezdomny 31-latek, który nie miał gdzie spać. Mężczyzna był zmarznięty i głodny. Od kilku dni nie jadł i nie pił nic ciepłego.

W związku z tym policjanci z własnych środków kupili mu jedzenie, a następnie przewieźli go do noclegowni, być może ratując przed nadmiernym wychłodzeniem. Funkcjonariusze powiadomili też o trudnej sytuacji mężczyzny pracowników MOPS-u.

***

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli realizują działania związane z pomocą osobom bezdomnym. W ramach codziennych patroli, zwłaszcza wtedy, gdy temperatura spada znacznie poniżej zera, policjanci nawet kilkukrotnie w ciągu doby sprawdzają miejsca przebywania osób zagrożonych zamarznięciem.

Wczoraj, 06.02.br., po południu, policjanci kontrolowali miejsca, w których wcześniej przebywali bezdomni. Były to szałasy przy ulicy Przemysłowej, zrujnowane budynki przy ulicy Okulickiego oraz rejon pod wiaduktem. W trakcie patrolu po godz. 17 w rejonie wiaduktu przy ulicy Okulickiego policjanci znaleźli 62-letniego bezdomnego mężczyznę. Funkcjonariusze zaproponowali mu pomoc, jednak mężczyzna nie chciał z niej skorzystać.



Również wczoraj, 06.02.br., tuż po godz. 23.30, mieszkaniec miasta poinformował o leżącym przy ulicy 1-go Sierpnia mężczyźnie. Policjanci znaleźli tego człowieka, który był kompletnie pijany i miał problemy z utrzymaniem równowagi i poruszaniem się. Funkcjonariusze ustalili, że jest to 56-letni bezdomny. Dla jego bezpieczeństwa przewieźli mężczyznę do komandy do wytrzeźwienia.



Mając na uwadze ten i inne tego typu przykłady, policjanci apelują o zwracanie szczególnie w okresie zimowym uwagi na osoby wokół nas, które być może potrzebują pomocy, a sama o nią nie poproszą. Czasami nasza spostrzegawczość i zainteresowanie może uratować komuś życie. Wystarczy jeden telefon pod nr 997 lub 112, by komuś pomóc.

(KWP we Wrocławiu/ KWP w Rzeszowie/ mw)