Kryminalni z Krakowa zatrzymali dilera, który handlował nie tylko narkotykami Data publikacji 07.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w toku intensywnych czynności w czwartek tj.1 lutego br. w centrum Krakowa zatrzymali 43-letniego mężczyznę, który handlował narkotykami oraz odzieżą, perfumami pochodzącymi z nieznanego źródła. Zatrzymany handlował również papierosami bez akcyzy. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. 1200 g marihuany, 383 g amfetaminy, 62 g MDMA o szacunkowej czarnorynkowej wartości 50 tys. zł, a także perfumy i ponad 85 tys. sztuk papierosów bez akcyzy, 5 kg krajanki oraz gotówkę. Straty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oszacowano na kwotę blisko 80 tys. zł. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi teraz nawet 12 lat więzienia.

43-letni sprawca został zatrzymany w mieszkaniu, w którym urządził sobie magazyn do przechowywania nielegalnego towaru. Kryminalni, podczas przeszukania zajmowanego przez niego lokum oraz komórki lokatorskiej, ujawnili i zabezpieczyli łącznie 1631 g narkotyków. Zatrzymany mężczyzna narkotyki, oraz papierosy i tytoń przechowywał w zakupionej komórce lokatorskiej.

Jak się okazało 43-latek prowadził szeroko zakrojoną działalność przestępczą, nie ograniczając się jedynie do handlu środkami odurzającymi. Policjanci zarekwirowali również u niego odzież i perfumy różnych marek niewiadomego pochodzenia, a także 85400 sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz ponad 5 kg nielegalnej krajanki tytoniowej. Policjanci zabezpieczyli także pieniądze w kwocie 12700 zł na poczet przyszłej kary.



Śledczy przedstawili zatrzymanemu zarzut posiadania i czynienia przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, za co grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sprawca odpowie także za paserstwo wyrobów akcyzowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Policjanci sprawdzą też legalność zabezpieczonej odzieży i kosmetyków.

2 lutego br. prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru.

(KWP w Krakowie / mg)