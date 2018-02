Policjanci dotarli na czas i zapobiegli tragedii Data publikacji 07.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzięki zdecydowanej reakcji dzielnicowego z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach i sprawnemu działaniu białostockich policjantów uratowana została 24-latka, która próbowała się targnąć na swoje życie. Współpraca mundurowych zakończyła się sukcesem i w ostatniej chwili udało się powstrzymać kobietę. Bezpieczna 24-latka trafił pod opiekę lekarzy.

Wszystko zaczęło się wczoraj po południu, kiedy do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach zadzwoniła kobieta prosząc o kontakt ze swoim dzielnicowym. Oczywiście otrzymała ona numer telefonu, pod który następnie bezzwłocznie zadzwoniła prosząc o pomoc. Zmartwiona kobieta przekazała policjantowi niepokojąca informacje o córce, która przebywała w Białymstoku. Z relacji matki wynikało, że od poniedziałku wieczorem nie miała ona kontaktu z 24-latką a podczas ich ostatniej rozmowy dziewczyna powiedziała, że życie jest bez sensu. Kobieta dodała również, że córka nie pojawiła się dzisiaj na zaplanowanych zajęciach, dlatego podejrzewała, że jej życie może być zagrożone. Po uzyskaniu tych informacji dzielnicowy natychmiast powiadomił swojego dyżurnego, który następnie przekazała tę wiadomość do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Na osiedle Piaski pilnie został skierowany patrol z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku. Niestety mimo wielokrotnego dzwonienia domofonem a następnie stukania w drzwi wskazanego mieszkania, nikt nie odpowiadał. Jednak w pewnym momencie mundurowi usłyszeli dźwięk w mieszkaniu świadczący o tym, że ktoś w nim przebywa. Bez wahania zaczęli przekonywać osobę do otwarcia drzwi. Po chwili im się to udało. W mieszkaniu policjanci zastali samą 24-latkę i okoliczności, które wskazywały, że w ostatniej chwili uratowali dziewczynę. Z kobietą był ograniczony kontakt i nie reagowała ona na zadawane pytania. Na szczęście pomoc dotarła w samą porę i 24-latka trafił pod opiekę lekarzy.

Dzięki natychmiastowej reakcji dzielnicowego i sprawnemu działaniu białostockich policjantów po raz kolejny udało się zapobiec tragedii.