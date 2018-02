Stracił prawo jazdy. Namierzył go policyjny wideorejestrator Data publikacji 07.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z bydgoskiego wydziału ruchu drogowego namierzyli kierowcę bmw, który przekroczył prędkość. Funkcjonariusze zarejestrowali wykroczenie policyjnym wideorejestratorem. Mężczyzna dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość na drodze. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy i ukarali mandatem karnym.

Do zdarzenia doszło przed godziną 17:00 na ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Policjanci z bydgoskiej drogówki patrolujący ten odcinek drogi zauważyli kierowcę bmw jadącego lewym pasem. Auto szybko podjeżdżało pod samochody i światłami drogowymi dawało znak, aby zjechały mu z drogi. Funkcjonariusze ruszyli za nim. Zbliżając się do niego wykonali pomiar, który wykazał, że pędzi z prędkością 115km/h, gdzie obowiązuje na tym odcinku drogi ograniczenie do 50 km/h.

Mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli. Kierowca za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym stracił prawo jazdy na najbliższe trzy miesiące. Ponadto, za przekroczenie prędkości został ukarany mandatem karnym w wysokości 400 złotych i 10 punktów karnych.

(KWP w Bydgoszczy / mw)