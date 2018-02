Policyjni misjonarze na poligonie NATO Wstecz Generuj PDF Drukuj 28. zmiana Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, która doskonali się w słupskiej Szkole Policji, przeprowadziła ćwiczenia na poligonie wojsk NATO w Wicku pod Ustką. W programie zajęć znalazło się między innymi rozpraszanie agresywnego tłumu i poruszanie się w szykach zwartych.

W warunkach poligonowych policjanci rozdzielali agresywny tłum, który rzuca w stronę policjantów różnego rodzaju niebezpieczne przedmioty. Ćwiczący policjanci wykorzystywali w trakcie ćwiczeń granaty łzawiące, granaty hukowe i ręczne granaty dymne.

Zajęcia tego rodzaju mają zgrać wszystkich policjantów w zakresie poruszania się w szykach, a także wskazać na jakie zagrożenia narażeni są funkcjonariusze, którzy musza podjąć interwencje wobec dużej grupy agresywnych osób.

Policjanci, którzy wyjadą do Kosowa to już 28. zmiana kontyngentu. Organizację i administrację misji prowadzi Unia Europejska. Polscy policjanci stacjonują w bazie w Kosowskiej Mitrovicy. Dowódcą delegowanych policjantów, którzy wyjadą do Kosowa jest mł.insp.Krystian Doleżek, a jego zastępcą - podinsp. Sebastian Majchrzak. Ćwiczenia zgrywające w słupskiej Szkole Policji zakończą się 15 lutego.