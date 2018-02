CBŚP rozbiło grupę, której członkowie wyłudzili luksusowe samochody warte 2,5 mln zł Data publikacji 08.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wypożyczali luksusowe samochody na sfałszowane dokumenty, auta demontowali na części, które następnie sprzedawali. Ten przestępczy proceder zakończyli policjanci CBŚP współpracujący z Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu. W działaniach uczestniczyli także policjanci z KMP we Wrocławiu. Straty oszacowano na 2,5 miliona złotych. Podczas działań zatrzymano dziesięć osób i odzyskano auto.

Policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu prowadzą śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie tej grupy w ciągu ostatnich 6 miesięcy mogli wyłudzić z wypożyczalni samochodowych działających na terenie całego kraju, co najmniej 18 luksusowych samochodów, o łącznej wartości szacowanej na 2,5 mln. zł. Samochody były wypożyczane na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości, a następnie sprzedawane na części.

Z ustaleń śledczych wynika, że sposób działania grupy był przemyślany i celowy. Prawdopodobnie to szef grupy zlecał poszczególnym członkom znalezienie pojazdu w wypożyczalniach samochodowych. Następnie kolejne osoby odbierały auto na podstawie podrobionych dokumentów, specjalnie do tego celu przygotowanych. Wszystko wyglądało naturalnie i nie wzbudzało u pracowników wypożyczalni żadnych podejrzeń. Kolejni członkowie grupy w czasie wypożyczania pojazdu zabezpieczali jego miejsce, aby zminimalizować zagrożenie i uniemożliwić zdemaskowanie działania grupy przez Policję.

Zgodnie z umową wypożyczony samochód bez większych problemów mógł poruszać się po całym kraju, przede wszystkim do umówionego miejsca, gdzie samochód był demontowany na części.

Po zebraniu niezbędnego materiału dowodowego policjanci zatrzymali na terenie województwa dolnośląskiego dziesięć osób, w tym 8 mężczyzn i 2 kobiety. W trakcie przeszukań, u podejrzanych zabezpieczono między innymi podrobione dokumenty, urządzenie do zagłuszania, maczetę, pistolet pneumatyczny, paralizator, a nawet narkotyki.

W działania włączyli się także policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, którzy odnaleźli volkswagena golfa. Pojazd wart około 70 tys. zł został już zwrócony pokrzywdzonemu.

Prokurator z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu przedstawił 6 osobom zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jednej kierowania nią. Łącznie w sprawie na chwilę obecną przedstawiono 24 zarzuty dot. oszustwa w zakresie mienia wielkiej wartości, prania pieniędzy, posługiwania się fałszywymi dokumentami, a nawet uczestnictwa w obrocie znacznej ilości środków odurzających.

Śledczy ustalili i zabezpieczyli w kraju i zagranicą mienie na poczet obowiązku naprawienia szkody oraz grożącej grzywny o łącznej szacunkowej wartości około 120 tys. zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy, podjęte zostały m.in. czynności w kierunku zatrzymania pozostałych podejrzanych, w tym osób przebywających za granicą kraju.

kom. Iwona Jurkiewicz