Młody człowiek umiera na drodze. Świadkowie stoją przy nim i nie pomagają. Dopiero policjanci podejmują próbę reanimacji … Data publikacji 08.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W wypadku drogowym zginał młody mężczyzna. Na miejscu zdarzenia było kilkanaście osób. Nikt z nich nie udzielił poszkodowanemu pomocy. Wszyscy stali i patrzyli. Dopiero przybyli na miejsce policjanci podjęli próbę reanimacji.

Czwartek przed godz. 6.00 dochodzi do wypadku drogowego na drodze krajowej nr 36 w Lubinie. Dyżurny lubińskiej policji otrzymuje zgłoszenie, z którego wynika, że doszło do potrącenia pieszego na oznakowanym przejściu dla pieszych przez kierującego autobusem. Funkcjonariusz na miejsce niezwłocznie kieruje policjantów z wydziału prewencji.

Gdy funkcjonariusze dojeżdżają na miejsce, zastają kilkanaście osób przypatrujących się mężczyźnie leżącemu na jezdni. Nikt nie udziela mu pomocy. Wszyscy stoją i patrzą. Dopiero policjanci z lubińskiej komendy podejmują próbę reanimacji, która kontynuują do przyjazdu zespołu medycznego. Niestety 19 – latka nie udało się uratować.

Nie bójmy się pomagać! Pierwsze sekundy są najcenniejsze!

Od wypadku do przyjazdu policjantów minęło kilka minut - kilka straconych minut… Minut, które mogą zaważyć o ludzkim życiu.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z wydziału ruchu drogowego, dochodzeniowo śledczego, prokurator oraz biegły z zakresu ruchu drogowego. Dokonano szczegółowych oględzin miejsca zdarzenia. Postepowanie prowadzone w tej sprawie będzie miało na celu odtworzenie przebiegu wypadku i ustalenie, kto w nim zawinił.

Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący autobusem jechał drogą krajową nr 3. Następnie drogą krajową nr 36 kierował się w stronę Wrocławia. Na prostym odcinku drogi, na oznakowanym przejściu dla pieszych, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn, doszło do potrącenia pieszego. 19 - letni mieszkaniec powiatu średzkiego zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Po raz kolejny apelujemy do kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na osoby piesze. Piesi natomiast, przechodząc przez jezdnię nawet w miejscach do tego wyznaczonych, powinny zawsze upewnić się czy to przejście będzie bezpieczne. Nie wstydźmy się nosić odblasków. Nawet na terenie zabudowanym, w miejscach nieoświetlonych, mogą one po prosu uratować życie.

(KWP we Wrocławiu / kp)