Policjanci zabezpieczyli kilogramy narkotyków Data publikacji 08.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Ponad 3,5 kg amfetaminy i marihuany oraz 125 tabletek ecstasy zabezpieczyli toruńscy kryminalni w mieszkaniach należących do dwóch braci. Obaj usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 10 lat więzienia, ale jeśli okaże się, że też handlowali narkotykami kara może być znacznie wyższa.

Wczoraj (7.02.18) za kraty trafiło dwóch 30-letnich braci. Ich zatrzymanie to efekt pracy kryminalnych z toruńskiej komendy zajmujących się przestępczością narkotykową. Policjanci już od pewnego czasu mieli przypuszczenia, że mężczyźni mogą łamać prawo. W dniu zatrzymania funkcjonariusze weszli do dwóch mieszkań na Jakubskim i Chełmińskim Przedmieściu. Tam znaleźli w sumie ponad 2,5 kg amfetaminy, ponad kilogram marihuany oraz 125 tabletek ecstasy. Bracia trafili do policyjnej celi.

Jeszcze dzisiaj usłyszą zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Kryminalni będą ustalać czy mężczyźni sprzedawali narkotyki innym. Teraz właścicielom zakazanych substancji grozi do 10 lat więzienia. Jeżeli okaże się, że brali udział w obrocie narkotykami to grożą im surowsze konsekwencje.