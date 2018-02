Żegnamy Brutusa – po 10 latach służby Data publikacji 08.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Brutus - pies patrolowo-tropiący ze Szczecina. Odchodzi w tym roku na zasłużoną emeryturę. Czworonożny funkcjonariusz wraz ze swoim opiekunem pełnił służbę patrolową, brał udział w zabezpieczaniu imprez masowych, poszukiwaniach osób zaginionych oraz tropieniu śladów pozostawionych przez przestępców na miejscu zdarzenia.

Ma 11 lat. Przez ostatnie 10 lat pełnił codzienną służbę z przewodnikiem asp. Grzegorzem Matoliczem. Dzisiaj, po latach ciężkiej pracy, pies przechodzi na zasłużoną emeryturę. Nie oznacza to, że musi pożegnać się ze swoim opiekunem. Brutus spędzi teraz swój wolny czas u jego boku.

Do największych sukcesów Brutusa należy ujawnienie osoby poszukiwanej, która nie zatrzymała się do kontroli drogowej, a dodatkowo jadącej samochodem pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna ten ukrył się na działkach ...w psiej budzie.

Godnym następcą Brutusa będzie teraz owczarek niemiecki o imieniu Aslan, który przechodzi intensywne szkolenie u boku tego samego przewodnika. W Szczecinie policjantów wspomagają czworonożni funkcjonariusze różnych specjalizacji. Psy mają umiejętności, których ludziom brakuje, a które potrzebne są w pracy policyjnej – np. wyszukują zapachy ludzkie czy też narkotyki.

Stałym elementem doskonalenia umiejętności psów służbowych jest ich posłuszeństwo, pokonywanie przeszkód oraz, w zależności od kategorii psa, umiejętność odnajdywania śladów ludzkich, ukrytych materiałów wybuchowych czy też zapachu zwłok ludzkich. Ważną częścią szkolenia jest również obrona przewodnika oraz zatrzymywanie szczególnie niebezpiecznego przestępcy.

Szkolenia te przynoszą wymierne efekty. I tak kilka dni temu pies o imieniu Karzeł brał udział w poszukiwaniu zaginionego mężczyzny, który był chory i sam wyszedł ze szpitala. Pies doprowadził przewodnika do miejsca gdzie on był. Wezwana na miejsce załoga Pogotowia Ratunkowego przewiozła mężczyznę do szpitala. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

(KWP w Szczecinie / kp)