Policjanci ustalili i zatrzymali sprawców brutalnego pobicia w Szczucinie Data publikacji 09.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W ręce policjantów z Komisariatu Policji w Szczucinie wpadło dwóch napastników w wieku 22 i 21 lat, którzy bez jakiegokolwiek powodu pobili dwóch młodych mężczyzn.

Z wstępnych ustaleń wynikało, że 4 lutego br. około godziny 3.00 kilku napastników bez żadnego powodu pobiło dwóch młodych mężczyzn siedzących na ławce w centrum miasta. Jeden z pokrzywdzonych, gdy zgłosił ten fakt funkcjonariuszom nie był w stanie opisać szczegółów mogących wskazać sprawców tego czynu. Również nagranie z monitoringu miejskiego nie pozwoliło ustalić ich tożsamości.

Policjanci z KP Szczucin rozpoczęli intensywne czynności i już dwa dni po zdarzeniu wytypowali sprawców. Trop prowadził do dwóch mieszkańców gminy Szczucin w wieku 22 i 21 lat którzy zostali zatrzymani, a następnie przesłuchani. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, policjanci przedstawili im zarzut pobicia, który jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3. Podejrzani w trakcie przesłuchania przyznali się do popełnionego czynu.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych dozór i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.

(KWP w Krakowie / mg)