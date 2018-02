Minister Joachim Brudziński spotkał się z przedstawicielami służb mundurowych na Podkarpaciu Data publikacji 10.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Bezpieczeństwo i praca służb mundurowych województwa podkarpackiego były głównym tematem odprawy, jaka wczoraj odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wysłuchał sprawozdań komendantów wojewódzkich Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Wczoraj, Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji spotkał się z szefami służb oraz komendantami Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej z garnizonu podkarpackiego. W naradzie wzięli udział m.in.: Paweł Majewski sekretarz stanu w MSWiA, nadinsp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji, gen. brygadier Leszek Suski Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Marek Małkowski Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa Bogdan Romaniuk oraz komendanci z Podkarpacia.

Minister zapewnił, że działania wzmacniające potencjał służb będą kontynuowane. Mówił że: ”Bezpieczne państwo musi oznaczać dobrze wyposażone, dobrze wyszkolone i wynagradzane służby”.

Szefowie służb podsumowali efekty działania podległych im służb w roku 2017 oraz przedstawili priorytety i zamierzenia na ten rok.

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk zapewnił, że poziom bezpieczeństwa w kraju utrzymuje się na wysokim poziomie. Przestępczość systematycznie spada, zwłaszcza przestępczość kryminalna, ta najbardziej uciążliwa dla mieszkańców. Jej poziom jest najniższy od lat. W ubiegłym roku także na drogach było bezpieczniej. Mniej było wypadków, mniej osób zabitych i rannych. Mijający rok to również kontynuacja działań zbliżających Policję do społeczeństwa, przywrócono kolejne posterunki Policji, zmieniono formułę służby dzielnicowych. Komendant chwalił nowatorską formułę i skuteczność Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Pracę podkarpackich policjantów podsumował mł. insp. Henryk Moskwa Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie. Podkreślił, że Podkarpacie jest jednym z najbezpieczniejszych województw w kraju. Od lat odnotowywany jest spadek przestępczości, zwłaszcza o charakterze kryminalnym. W 2017 roku doszło do 13 963 przestępstw kryminalnych, a rok wcześniej było ich o 846 więcej. Jednocześnie wzrosła wykrywalność, a więc skuteczność policyjnych działań. W ubiegłym roku mniej było przestępstw określanych jako pospolite - spadła liczba kradzieży, mniej było włamań, rozbojów, bójek i pobić. Komendant podkreślił również, że na podkarpackich drogach było bezpieczniej.

Komendant wojewódzki podsumował też funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, na której do tej pory mieszkańcy Podkarpacia wskazali ponad 27 tysięcy miejsc lub zdarzeń, które w ich ocenie są niebezpieczne bądź uciążliwe.

Szef Podkarpackiej Policji przedstawił efekty realizacji Programu Modernizacji. W 2017 r. ruszyły dwie największe inwestycje finansowane z tych środków - budowa nowych siedzib komend powiatowych w Jaśle i Lesku. Ich łączny koszt to blisko 49 mln złotych.

Także wczoraj, Minister otworzył nowy budynek Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie, który jest pierwszym, w ten sposób zaprojektowanym i wybudowanym obiektem w kraju, dedykowanym potrzebom rozwijającego się systemu powiadamiania ratunkowego. Obiekt powstał nie tylko w celu poprawy warunków pracy operatorów numerów alarmowych, ale przede wszystkim z uwagi na konieczność zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu związanej z planowaną do przejęcia obsługą pozostałych numerów alarmowych, tj. 997, 998, 999 oraz innych funkcjonalności jak e-call.

Minister Joachim Brudziński wraz z sekretarzem MSWiA Pawłem Majewskim nagrodzili też wyróżniających się operatorów numeru 112 z Podkarpacia.

W trakcie uroczystości szef MSWiA uhonorował medalem „Młodego Bohatera” 12-letniego Bartka, który we wrześniu ubiegłego roku zauważył na przystanku autobusowym starszą kobietę, która wyraźnie źle się czuła. Chłopiec podszedł do kobiety, która poprosiła go, aby zadzwonił do jej córki, potem nastolatek wezwał pogotowie, co prawdopodobnie uratowało kobiecie życie.

Więcej o wizycie na stronie MSWiA.

MSWiA/mtr