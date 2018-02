Policjant po służbie zapobiegł tragedii na drodze Data publikacji 10.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzięki spostrzegawczości policjanta z Wałbrzycha nie doszło do tragedii. Funkcjonariusz wracając po służbie do domu zauważył samochód stojący przy krawędzi jezdni. Jak się okazało kobieta siedząca za kierownicą zasłabła, a jej auto zaczęło się staczać z drogi. Policjant zabezpieczył auto i monitorował czynności życiowe poszkodowanej do czasu przyjazdu służb medycznych.

Uwagę funkcjonariusza z I Komisariatu Policji w Wałbrzychu, wracającego około godziny 14.00 po służbie swoim autem do domu przukuł samochód marki Renault stojący przy krawędzi jezdni. Policjanta i jego pasażera zaniepokoił fakt, że za kierownicą samochodu o stojącego na lewym pasie ruchliwej drogi, siedziała nieruchomo kobieta z głową opartą o fotel pasażera.



Funkcjonariusz natychmiast zatrzymał swój samochód w bezpiecznym miejscu i pobiegł do kierującej, by sprawdzić jej czynności życiowe. Okazało się, że kobieta była nieprzytomna i miała problemy z oddychaniem, a jej samochód w pewnym momencie zaczął się staczać po drodze.

Policjant zabezpieczył pojazd przed dalszą samoczynną jazdą i wezwał zespół ratownictwa medycznego. Dalej nadzorował czynności życiowe kobiety do czasu przybycia karetki. W tym czasie jego pasażer w kamizelce odblaskowej do czasu przybycia służb ratowniczych zadbał o to, aby informować uczestników ruchu drogowego o zaistniałym niebezpieczeństwie na drodze.

Po przybyciu karetki, 40 - letnia mieszkanka Świebodzic została przekazana ratownikom medycznym, którzy udzielili jej dalszej pomocy, a wezwany na miejsce patrol Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej w Świdnicy prowadził dalsze czynności na drodze.

(KWP we Wrocławiu / dm)