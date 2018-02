Zamość: Sprawcy usiłowania rozboju w rękach Policji Data publikacji 10.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Za usiłowanie rozboju na właścicielach jednego z zamojskich kantorów odpowiedzą dwaj mężczyźni zatrzymani przez policjantów podczas pościgu. To 32-letni obywatel Gruzji oraz 46-letni obywatel Rosji. Wczoraj Sąd Rejonowy w Zamościu na wniosek prokuratury w stosunku do zatrzymanych mężczyzn zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

W ubiegłą środę w Zamościu usiłowano dokonać rozboju na właścicielach jednego z zamojskich kantorów wymiany walut. Nie udało im się jednak zabrać gotówki. Przestępcy uciekli samochodem marki Audi a właściciel natychmiast zawiadomił policję. Mundurowi już po kilku minutach od zgłoszenia na jednej z zamojskich ulic zauważyli pojazd opisywany przez właściciela kantoru. Jednak pomimo wyraźnych sygnałów wydawanych przez mundurowych kierujący nie zatrzymał się do kontroli. Uciekinierzy jadąc niejednokrotnie pod prąd ulicami Zamościa kierowali się w stronę Lublina. Mundurowi rozpoczęli pościg. W miejscowości Udrycze uciekinierzy zostali zatrzymani. Okazało się, że są to dwaj mężczyźni – 32-letni obywatel Gruzji oraz 46-letni obywatel Rosji. Zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Za usiłowanie rozboju oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej odpowiedzą przed sądem. Wczoraj Sąd Rejonowy w Zamościu na wniosek prokuratury w stosunku do zatrzymanych mężczyzn zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

